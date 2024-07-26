Пропуск на небеса

Является ли соблюдение Божьих заповедей пропуском на Небеса? Или, может, Десять заповедей и не нужны, если есть вера в Иисуса?
Должен ли человек исполнять заповеди Божьи? Да. В чём кроется единственная надежда на небо и вечную жизнь? В Божьей благодати — Его незаслуженной милости к грешникам. Как примирить одно с другим? Читайте внимательно: тема важная.
Исследуя то, что говорит Библия о послушании Богу и благодати, мы можем сделать следующие выводы:
- На протяжении всей земной истории Бог даёт лишь одно правило тем, кто желает стать Его детьми и обрести небо: это правило заключается в послушании Его заповедям.
- Равным образом на протяжении всей истории существовало и существует только одно средство, с помощью которого человек может очиститься от греха своего прошлого непослушания и проявить истинное послушание в будущем: средством этим является Божья благодать и сила, которые обретаются по вере в Евангелие.
Ответив на несколько вопросов, мы убедимся в обоснованности этих выводов.
1. Каким образом грех стал присущ человечеству? Ответ: нарушением в Эдеме Божьей воли, Его святого повеления.
2. Где эта воля нашла своё наиболее сжатое выражение? Ответ: в Десяти заповедях.
3. Как относится мятежный человек к Закону Божьему? Ответ: «Закону Божию не покоряются, да и не могут» (Послание римлянам 8:7).
4. Как грех определяется в Библии? Ответ: «Грех есть беззаконие» (1 послание Иоанна 3:4).
5. Многие ли из нас являются грешниками? Ответ: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Послание римлянам 3:23).
6. Каково наше положение перед Богом? Ответ: Виновны перед Богом (Послание римлянам 3:19).
7. Может ли человек избавиться от вины за свои прошлые грехи и оправдаться перед Богом, точно следуя Закону Божьему? Ответ: «Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Послание римлянам 3:20).
8. Какую цель преследует Закон по отношению к виновному человеку? Ответ: «Законом познаётся грех» (Послание римлянам 3:20); «Где нет закона, нет и преступления» (Послание римлянам 4:15).
9. Что такое Евангелие? Ответ: Благая весть о том, что Христос пришёл умереть за наши грехи и даровать людям Божью благодать (см. Евангелие от Матфея 1:21; 2 послание коринфянам 5:18–21).
10. Что такое благодать? Ответ: не заслуженное человеком Божье благоволение, проявляющееся в том, что Бог спасает его.
11. Как Божья благодать проявляется по отношению к виновному человеку? Ответ: 1) предоставлением ему тех средств, с помощью которых он может освободиться от вины за свои прошлые грехи; 2) освобождением его от «плотских помышлений» и бесчувственного сердца, которые суть «вражда против Бога» и которые «закону Божию не покоряются», и дарованием нового сердца и новых помышлений, благодаря чему человек с радостью стремится исполнить Божью волю (см. Послание римлянам 8:7; Послание евреям 8:10).
12. Каким образом человек освобождается от вины за прошлые грехи? Ответ: «Он явился для того, чтобы взять грехи наши» (1 послание Иоанна 3:5); «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе… в прощении грехов, соделанных прежде» (Послание римлянам 3:24, 25).
13. Каким образом виновный человек может очиститься? Ответ: верою во Христа. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).
14. Что происходит с кающимися грешниками в тот момент, когда они верою принимают Христа? Ответ: для них исполняется Божье обещание: «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом…» (Послание евреям 8:10).
15. Как описывается новая жизнь, наступившая для прощённого грешника? Ответ: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Послание галатам 2:20).
16. Каким образом прощённый грешник показывает, что он больше не враждует с Богом, но воистину любит Его? Ответ: проявляя по отношению к Богу послушание, которое прямо противоположно бунту против Него. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 послание Иоанна 5:3).
17. Как можно кратко охарактеризовать различие между грешником и прощённым чадом Божьим?
|Грешник
|Прощённое дитя Божье
|1. «Вражда против Бога».
|1. В гармонии с Богом.
|2. «Помышления плотские».
|2. «Не по плоти, но по духу».
|3. «Закону Божию не покоряются».
|3. Закон Божий в уме и сердце.
|4. Подвластен сатане (см. Рим. 6:16), источнику всякого мятежа.
|4. В нём живёт Христос, в сердце Которого находится Закон Божий (см. Пс. 39:9).
Как видим, между Законом и благодатью не существует никакого противоборства. Закон подобен зеркалу, показывающему нам нас самих. Благодаря Закону мы узнаём, что такое грех. А благодаря благодати мы спасены от греха, чтобы жить в послушании, то есть, соблюдая Божий Закон.
Ни один грешник не взойдёт на небо. Для «святых», ожидающих Второго пришествия Христа, характерны две важные особенности:
- Они соблюдают заповеди Божьи;
- они хранят веру в Иисуса (книга Откровение 14:12).
В правой колонке вы видите текст Десяти заповедей. Знакомы ли вы с ними? А знакомы ли вы с Господом Иисусом, прощающим грешников и дающим силу жить в послушании заповедям?
Помолитесь: Господь Иисус, читая Твои заповеди, я понимаю, что нарушал их, совершая грех и огорчая Тебя. Помилуй меня по великой милости Твоей. Изгладь беззакония мои. Поселись в моём сердце и живи во мне, чтобы мне поступать во воле Твоей, в соответствии с Твоим святым Законом. Наставь меня на путь истины. Аминь.
По книге Ф. Никола «Ответы нашим критикам»