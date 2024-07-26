Пропуск на небеса

Является ли соблюдение Божьих заповедей пропуском на Небеса? Или, может, Десять заповедей и не нужны, если есть вера в Иисуса?

Должен ли человек исполнять заповеди Божьи? Да. В чём кроется единственная надежда на небо и вечную жизнь? В Божьей благодати — Его незаслуженной милости к грешникам. Как примирить одно с другим? Читайте внимательно: тема важная.

Исследуя то, что говорит Библия о послушании Богу и благодати, мы можем сделать следующие выводы:

На протяжении всей земной истории Бог даёт лишь одно правило тем, кто желает стать Его детьми и обрести небо: это правило заключается в послушании Его заповедям.

Равным образом на протяжении всей истории существовало и существует только одно средство, с помощью которого человек может очиститься от греха своего прошлого непослушания и проявить истинное послушание в будущем: средством этим является Божья благодать и сила, которые обретаются по вере в Евангелие.

Ответив на несколько вопросов, мы убедимся в обоснованности этих выводов.

1. Каким образом грех стал присущ человечеству? Ответ: нарушением в Эдеме Божьей воли, Его святого повеления.

2. Где эта воля нашла своё наиболее сжатое выражение? Ответ: в Десяти заповедях.

3. Как относится мятежный человек к Закону Божьему? Ответ: «Закону Божию не покоряются, да и не могут» (Послание римлянам 8:7).

4. Как грех определяется в Библии? Ответ: «Грех есть беззаконие» (1 послание Иоанна 3:4).

5. Многие ли из нас являются грешниками? Ответ: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Послание римлянам 3:23).

6. Каково наше положение перед Богом? Ответ: Виновны перед Богом (Послание римлянам 3:19).

7. Может ли человек избавиться от вины за свои прошлые грехи и оправдаться перед Богом, точно следуя Закону Божьему? Ответ: «Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Послание римлянам 3:20).

8. Какую цель преследует Закон по отношению к виновному человеку? Ответ: «Законом познаётся грех» (Послание римлянам 3:20); «Где нет закона, нет и преступления» (Послание римлянам 4:15).

9. Что такое Евангелие? Ответ: Благая весть о том, что Христос пришёл умереть за наши грехи и даровать людям Божью благодать (см. Евангелие от Матфея 1:21; 2 послание коринфянам 5:18–21).

10. Что такое благодать? Ответ: не заслуженное человеком Божье благоволение, проявляющееся в том, что Бог спасает его.

11. Как Божья благодать проявляется по отношению к виновному человеку? Ответ: 1) предоставлением ему тех средств, с помощью которых он может освободиться от вины за свои прошлые грехи; 2) освобождением его от «плотских помышлений» и бесчувственного сердца, которые суть «вражда против Бога» и которые «закону Божию не покоряются», и дарованием нового сердца и новых помышлений, благодаря чему человек с радостью стремится исполнить Божью волю (см. Послание римлянам 8:7; Послание евреям 8:10).

12. Каким образом человек освобождается от вины за прошлые грехи? Ответ: «Он явился для того, чтобы взять грехи наши» (1 послание Иоанна 3:5); «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе… в прощении грехов, соделанных прежде» (Послание римлянам 3:24, 25).

13. Каким образом виновный человек может очиститься? Ответ: верою во Христа. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

14. Что происходит с кающимися грешниками в тот момент, когда они верою принимают Христа? Ответ: для них исполняется Божье обещание: «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом…» (Послание евреям 8:10).

15. Как описывается новая жизнь, наступившая для прощённого грешника? Ответ: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Послание галатам 2:20).

16. Каким образом прощённый грешник показывает, что он больше не враждует с Богом, но воистину любит Его? Ответ: проявляя по отношению к Богу послушание, которое прямо противоположно бунту против Него. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 послание Иоанна 5:3).

17. Как можно кратко охарактеризовать различие между грешником и прощённым чадом Божьим?

Грешник Прощённое дитя Божье 1. «Вражда против Бога». 1. В гармонии с Богом. 2. «Помышления плотские». 2. «Не по плоти, но по духу». 3. «Закону Божию не покоряются». 3. Закон Божий в уме и сердце. 4. Подвластен сатане (см. Рим. 6:16), источнику всякого мятежа. 4. В нём живёт Христос, в сердце Которого находится Закон Божий (см. Пс. 39:9).

Как видим, между Законом и благодатью не существует никакого противоборства. Закон подобен зеркалу, показывающему нам нас самих. Благодаря Закону мы узнаём, что такое грех. А благодаря благодати мы спасены от греха, чтобы жить в послушании, то есть, соблюдая Божий Закон.

Ни один грешник не взойдёт на небо. Для «святых», ожидающих Второго пришествия Христа, характерны две важные особенности:

Они соблюдают заповеди Божьи; они хранят веру в Иисуса (книга Откровение 14:12).

В правой колонке вы видите текст Десяти заповедей. Знакомы ли вы с ними? А знакомы ли вы с Господом Иисусом, прощающим грешников и дающим силу жить в послушании заповедям?

Помолитесь: Господь Иисус, читая Твои заповеди, я понимаю, что нарушал их, совершая грех и огорчая Тебя. Помилуй меня по великой милости Твоей. Изгладь беззакония мои. Поселись в моём сердце и живи во мне, чтобы мне поступать во воле Твоей, в соответствии с Твоим святым Законом. Наставь меня на путь истины. Аминь.

По книге Ф. Никола «Ответы нашим критикам»