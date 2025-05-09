Пророчество, которое остановило Гитлера

Если взглянуть на историю нашей Родины, поражаешься тому, сколько раз людям, живущим на этой земле, приходилось переживать ужас войны. Но ещё больше поражаешься мужеству и стойкости наших предков, которые на протяжении сотен лет защищали свою Родину.

Иногда кажется, что, согласно логике вещей и совокупности ряда факторов, государство на этой территории должно было перестать существовать; должен был уйти в историю и народ, живущий здесь. Вспомнить хотя бы нашествие хана Батыя или польскую оккупацию Смутного времени. Ведь сколько раз уже великие державы и царства, народы и нации исчезали! Но здесь, на русской земле, каждый раз происходило что-то невероятное, связанное с подвигом отдельных личностей и целых народов. Появлялись такие люди, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский и многие другие… Создаётся ощущение, что колесо истории плотно упирается в какую-то невидимую твердыню, перейти которую ему не суждено.

Что может связывать выдающегося английского физика и математика XVII – XVIII веков Исаака Ньютона, великого царя Навуходоносора, жившего почти 2,5 тысячи лет назад, и моего деда, который в мае 45-го прогуливался в парадной форме с орденами на груди по улицам австрийской столицы?

Сон. Сон, который лишил покоя Навуходоносора второго, сына Набопаласара, основателя великого Ново-Вавилонского царства, жившего в VII – VI веке до н. э. Царю снился сон, взволновавший его, но, пробудившись, властелин забыл его, а потому собрал всех, кто мог бы помочь ему вспомнить сон. Тайноведцы, гадатели, чародеи — все были готовы дать толкование сна, если бы царь поведал его им, но рассказать Навуходоносору о содержании забытого сна не мог никто из них. Царь разгневался и приказал истребить всех мудрецов Вавилонских. Об этом рассказывается во второй главе книги Даниила.

И была бы судьба членов «Вавилонской Академии Наук» весьма не завидной, если бы среди «студентов-аспирантов» там и тогда не оказался один юноша «из пленных сынов Иудеи» (Библия, книга пророка Даниила 2:25) по имени Даниил. Этот молодой человек знал то, чего не знали «академики», и это в итоге спасло его и всех мудрецов, а также оказало влияние на тысячи лет всемирной истории и судьбы миллионов людей.

«Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоём были такие: ты, царь, на ложе твоём думал о том, что будет после сего, и Открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего» (Библия, книга пророка Даниила 2:27–30).

Найдите Библию на полке, в интернете или в своём смартфоне и сами прочитайте описание этого сна и его толкование во 2 главе книги пророка Даниила (Ветхий Завет).

Сон и его значение поражают древневавилонского правителя. «И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!» (Библия, книга пророка Даниила 2:47).

Ньютон, много времени посвятивший исследованию библейских пророчеств, предложил трактовку того самого сна, который Бог через Даниила открыл Навуходоносору. Чередование частей тела огромного истукана (статуи) и материалов, из которых они были изготовлены, указывает на смену царств или империй, обладающих гегемонией в масштабах древнего мира. Беря древний Вавилон за точку отсчёта, Ньютон получил следующую последовательность: Вавилон — Мидо-Персия — Греция — Рим — и… Европа. Именно она, единая и разделённая, прекрасно подходит под описание древнего пророка: «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделённое, и в нём останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Библия, книга пророка Даниила 2:41–43).

Действительно, после «железного» Рима на территории современной Европы не было ни одного подобного наднационального образования, обладающего такой же степенью консолидации политической воли. Но со времени ухода со сцены «железного» Рима вот уже на протяжении 1,5 тысяч лет не прекращаются попытки собрать воедино то, что было когда-то неделимым.

И вот тут наступает время выйти на сцену дедушке, и прадедушке, и пра-пра-пра-…дедушке. В интернете гуляет остроумное замечание: «В Европе уже стало традицией раз в сто лет собираться всем в кучу и, бряцая оружием, идти на восток. Получать там по голове и с позором возвращаться обратно». А ведь правда: шведы, немецкие рыцарские ордена, поляки (с командой наёмников со всей Европы), снова шведы, турки, прусаки, французы, потом турки+французы+англичане, немцы, опять немцы… ну, и, наконец, НАТО. Уже тысячу лет все военно-политические старания, направленные на воссоздание единой империи на территории Европы, терпят крах.

Были в истории моменты, когда казалось, что нет больше этого непреодолимого рубежа: пепелище после нашествия Батыя, разорение Смутного времени, Москва в 1941 г. Но каким-то чудом вставали наши предки, чтобы сдержать непрошеных гостей, и не просто сдержать, а проводить их обратно. Невольно приходят на ум слова пророчества: «…но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною…». Разделённая Европа была предсказана Самим Богом!

Кстати, о Гитлере. Казалось бы, кто мог устоять под натиском его нашествия? Всё говорило о том, что никто не в состоянии сдержать мощь его армий. Но был один человек, который осмелился бросить вызов Гитлеру, находившемуся тогда в зените власти. Человеком этим был издатель журнала «Знамения времени» и страстный исследователь Библии. В серии статей он предсказал падение Гитлера и провал попыток объединить Европу, основываясь на том самом пророчестве Даниила, о котором мы ведём речь. Издатель этот был настолько убеждён в правоте Библии, что изобразил поражение Гитлера на обложке своего журнала. Некоторые сотрудники предупреждали его не быть настолько смелым. Но он верил Божьим словам и не был постыжен.

Наши предки (пусть и неосознанно) через века достойно несли нелёгкое бремя, доверенное им Самим Провидением, — бремя исполнения пророчеств о судьбах царств и народов. Великие мира сего уходят в историю, народы исчезают с лица земли, а Слово Божье живо, действенно и достойно доверия!

Откровение, данное вавилонскому властелину во сне, заканчивается следующими словами: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!» (Библия, книга пророка Даниила 2:44, 45). Не будет больше «четвёртого рейха» или «третьего Рима»: по окончании существования современных царств будет установлено Царство Небесное, которое «будет стоять вечно».

Алексей Третьяков