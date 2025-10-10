Почему грешники не будут гореть вечно?

Любящий Бог и вечно горящий ад — совместимы ли они?

Массовое убийство миллионов невинных людей, которое устроил Гитлер, до сих пор леденит нашу кровь. Какая же Божья кара ждёт его?

Представьте себе, что наступил судный день и Бог просит вашего совета. Он хочет, чтоб вы помогли Ему определить меру наказания для грешников. Вы стоите рядом с великим белым престолом, к которому подводят некоего Юрия. Много лет назад он в порыве гнева убил человека. Это был опрометчивый поступок, и если бы этого не случилось, Юрий прожил бы вполне сносную жизнь. Как его наказать?

За ним идёт Света, застенчивая девушка-подросток. Дрожа от страха и заливаясь краской стыда, она признаётся, что украла телефон. Вопрос: сколько ей страдать за этот грех?

А затем на суд вызывают Гитлера. Вряд ли кто будет сомневаться, что он заслуживает адского огня. Если Бог пожелает, чтобы за свои невероятные зверства Гитлер горел вечно, вы, наверное, поймёте Его приговор, однако как быть, если Господь решит, что Юрий и Света заслуживают той же участи? Что, если всех троих Он приговорит к вечным мукам, независимо от степени вины? Справедливо ли это?

Многие считают, что все грешники заслуживают одинаковой участи и что все должны гореть в аду, доколе длится время, то есть гореть во веки веков. Но это ещё не всё. Многие верят, что все прошедшие тысячелетия Бог отправляет грешников в ад, начиная с Каина, который когда-то давно убил своего брата. Давайте подумаем: если после своей смерти Гитлер попал в ад, то — даже если ему гореть вечно — он всё равно будет страдать на много веков меньше, чем Каин. Разве это справедливо?

Что-то здесь не так, не правда ли? Желая пробудить в нас ненависть к нашему Небесному Отцу, сатана искажает истину о Его характере. Он изображает Бога кровожадным диктатором! Вряд ли стоит удивляться, что тысячи людей перестали верить в Бога. Они не верят, что Бог, допускающий бесконечную пытку, может быть любящим Господом.

В Библии ясно сказано, что умершие с верою в Иисуса воскреснут во время Его Второго пришествия. И затем весь Божий народ будет вознесён на небеса, дабы вместе с Христом царствовать тысячу лет. Противники же Божьи останутся на земле и погибнут.

Когда Бог решит, что время пришло, по мановению Его руки вся планета опустеет. Яркая картина опустошения содержится в ветхозаветной книге пророка Иеремии: «Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, на небеса — и нет на них света. Смотрю на горы, и вот, они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись… Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю» (Иеремии 4:23–25, 27).

Пророк утверждает, что земля будет разорена и пуста. Очевидно, у грешников не будет второй возможности спастись. Когда Христос вернётся, ни у кого не останется даже последнего шанса.

Но неужели эта ужасная картина станет последней главой земной истории? Нет, друг мой. Заметил ли ты, что в приведённом отрывке мелькнул луч надежды? «Но совершенного истребления не сделаю», — сказал Господь. Значит, Он задумал что-то ещё.

Но вот вопрос, куда денется сатана, когда на земле воцарится тысячелетнее опустошение? В 20-й главе книги Откровение мы читаем, что он окажется прикованным к этой земле, и ему некого будет искушать. Но после тысячелетних «каникул» сатану ждёт освобождение. Читаем дальше: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской» (Библия, книга Откровение 20:7).

По окончании тысячи лет события начнут разворачиваться быстро. Грешники воскресают (в Библии это названо воскресением осуждения), сатана освобождается и вновь становится во главе своего мятежного воинства. Что дальше? Дальше начинаются драматические события: «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Библия, книга Откровение 20:8, 9).

Как получилось, что Святой город оказался здесь, на земле? Вместе с находящимся в нём народом Божьим Святой город низойдёт на нашу планету, и тогда все когда-либо жившие окажутся в нём или за его пределами.

Попытаемся представить развитие событий. Сатана видит, что его многочисленное воинство весьма превосходит количество праведников, находящихся в городе. Численный перевес на его стороне, и его поддерживают военачальники всех времён. Здесь же и Гитлер. Сатана собирает все свои силы для последней безумной атаки на Божий престол. Огромное мятежное воинство приближается к городу.

Что дальше? Дальше начинается ад, тот ад, который описан в Библии. С небес обрушивается огонь, и земля превращается в огромное кипящее огненное озеро. Но Божий город остаётся нетронутым, как когда-то Божий ковчег, не погрузившийся в воды потопа. Пламя будет жарким, таким жарким, что ни грех, ни грешники не смогут его пережить. Однако, исполнив свою работу, оно погаснет. А потом из земного пепла Бог начнёт творить новую красоту (2 послание Петра 3:13).

Мятеж прекратится, дабы больше никогда не потревожить счастливую Вселенную. Грех исчезнет, а вместе с ним смерть, боль и страдание. Как вечное жилище Господь дарует эту возрождённую планету Своему народу. И не будет бесконечного адского пламени, которое оскверняло бы наш новый земной рай. Да, последствия этого огня останутся на века, их никак нельзя будет исправить, поскольку окончательная, вторая смерть не предполагает никакого воскресения. Однако мучения погибающих не будут омрачать наше непрестанное ликование. Погибшие грешники не будут мучиться вечно!

Бог не хочет, чтобы грешники бесконечно долго страдали. Даже жители Содома и Гоморры не горят в адском огне, хотя о них Библия говорит, что они подверглись «казни огня вечного». Именно так и сказано: «Содом и Гоморра, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» (Послание Иуды 7). Когда речь идёт о вечном огне, то подразумеваются его вечные и необратимые последствия. Библия напоминает, что вечным будет наказание, но не сам его процесс. Мы уже обращались к отрывку, в котором сказано, что возмездие за грех — смерть. Смерть! А не вечная жизнь в аду! «Нет, не умрёте», — это дьявольская ложь. Вечно горящие грешники — это его изобретение.

«Но почему, чтобы покончить с грехом, Бог ждёт тысячу лет?» — спросите вы. Очень просто: Бог не будет уничтожать грешников до тех пор, пока вся вселенная — в том числе вы и я — не придёт к полному осознанию того, что этот акт необходим. Вот почему апостол Павел говорит о времени, когда «святые будут судить мир» (Библия, 1 послание коринфянам 6:2). Нас ждёт тысячелетнее пребывание на небесах, и у нас будет достаточно времени, чтобы понять, какое решение принял Бог по отношению к тем, кого мы любили, но кто оказался недостоин вечной жизни. Мы увидим, что Он поистине сделал всё, что мог, чтобы спасти каждого, и потому будем готовы стать свидетелями великого и страшного суда над грешниками.

О, как будет страдать Божье сердце в тот день, когда возгорится адское пламя! Друг мой, сегодня ещё есть время. Не знаю, осознаёшь ты это или нет, но в данный миг ты окончательно решаешь, где тебе быть — внутри Святого города или за его пределами. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» (Библия, книга Второзаконие 30:19).

Подготовил Михаил Руканов

(по книге Дж. Вандемана «Удивительные пророчества Библии»)