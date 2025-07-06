Проще некуда

Вы всё ещё верите в теорию эволюции?Тогда читайте внимательно.

Развитие биологии принесло атеистам немало сюрпризов. В особенности — микробиологии. Во времена Дарвина, когда современных мощных микроскопов ещё не было и одноклеточные существа наблюдались как маленькие дрыгающиеся точки, им было присвоено определение «простейшие». По иронии судьбы, они по сей день носят это название, хотя сегодня и школьнику известно, что так называемые «простейшие» — сложнейшие системы, на одноклеточном уровне выполняющие большинство тех же функций, что и организмы, состоящие из множества специализированных клеток.

Неимоверную сложность строения являют не только сами микроорганизмы, но даже отдельные их функциональные системы. Так, американский биохимик Майкл Бихи, занимавшийся исследованием движения одноклеточных организмов при помощи жгутика, называемого флагеллум, пришёл к выводу, что устройство органа, которым тот приводится в движение, подобно механизму электродвигателя. В нём на молекулярном уровне реализованы такие же элементы конструкции — ротор, статор, муфта и т. п. Только, несмотря на крохотные размеры, эффективность этой системы гораздо выше, чем у громоздких механизмов, созданных человеком.

На основании своих открытий Майкл Бихи сформулировал принцип, получивший название «несократимая сложность» (irreducible complexity). Суть этого принципа он разъясняет следующим образом. Представьте обычную мышеловку. Она состоит из пяти деталей: платформа, пружина, рамка, якорь и замок. Назначение этого устройства — ловить мышей, и всё в нём соответствует этому назначению.

Далее мы можем рассуждать о том, как усовершенствовать мышеловку. Например, снабдить её диспенсером для подачи приманки, утилизатором пойманного животного и т. д. Усложнять конструкцию мышеловки можно множеством различных способов. Но вот упростить её невозможно. Стоит сократить конструкцию простейшей мышеловки хотя бы на один элемент, и она перестанет действовать. Она уже не будет мышеловкой, не будет выполнять надлежащую ей функцию. Сложность её устройства несократима.

Именно таким свойством, утверждает Бихи, несократимой (неупрощаемой) сложностью, обладают и органы движения микроорганизмов. Можно до бесконечности долго фантазировать, как впоследствии эти органы могли бы развиваться и усложняться с течением времени в соответствии с теорией Дарвина, превращаясь в конечности эволюционно «продвинутых» животных и, в конечном итоге, в наши с вами руки-ноги. Но этот процесс в любом случае должен был начаться с уже завершённого конструктивного решения. Будь в нём хотя бы одним элементом меньше, механизма просто не существовало бы! Он может усложняться, но не может быть проще.

Примеров несократимой сложности строения органов — множество. Но коль скоро сложность этих органов не поддаётся снижению, они должны были иметь завершённую функциональную конструкцию изначально. А это значит, что они не могли развиться самостоятельно. Следовательно, они имеют Конструктора.

Сергей Головин