Прощёное воскресенье. 3 статьи, после которых станет легче простить

18 февраля наши православные соотечественники празднуют Прощёное воскресенье. В этот день принято просить прощения у всех, кого обидел, и прощать всех, кто просит прощения у тебя. Это хорошая традиция и повод задуматься о том, что такое прощение, зачем оно нужно и как часто оно имеет место в нашей жизни.

Уильям Пол Янг, автор нашумевшего романа «Хижина», так говорит о прощении: «Прощение нисколько не требует, чтобы ты верил человеку, которого прощаешь. Но если он признается и покается, то в твоей собственной душе свершиться чудо, которое позволит тебе протянуть руку и начать строить между вами мост исцеления. И иногда эта дорога может привести тебя к чуду полностью восстановленного доверия. Прощение нужно прежде всего прощающему, оно освобождает от того, что пожирает тебя живьём, что убивает в тебе радость и способность любить в полной мере и открыто.»

Многим кажется, что простить — это оправдать плохой поступок обидчика. Но зачастую «прощение нужно прежде всего прощающему». Зачем нужно прощать? 5 причин для прощения в статье «Не губите себя… Прощайте»

«Господи, прости! Господи, помилуй!» Слова такой молитвы слетают с уст миллионов людей каждый день. Увы, не все они получают прощение, потому что отказываются выполнить одно очень простое условие, о котором говорит Библия. Что это за условие, читайте в статье «Сколько стоит Богу наше прощение?»

Христианство учит прощению. Но как можно простить человека, который намеренно причинил тебе зло? Ответ на этот непростой вопрос вы найдёте в статье «Как можно простить человека, причиняющего тебе зло?»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.