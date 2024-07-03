Просил и получил

Путь Олега к Богу и ответ на молитву.

В 1992 году из-за Карабахского конфликта мы с отцом и братом переселились из Баку, где в своё время родились, получили образование и работали, в город Таганрог Ростовской области (там жили родственники моей покойной матери).

Мы все устроились на работу. На первый взгляд, никаких проблем не было. Но я переживал и даже страдал, потому что оказался в новой среде, с другим менталитетом, иной речью, акцентом. К тому же, у меня не было спутницы жизни, и я жил в грехе. Меня переполняли недовольство и агрессия. При этом я искал Бога, молился, но шёл к Нему, как сейчас понимаю, окольными путями: вникал в ложные учения о карме, дианетике, йоге и т. д. Иногда посещал православную церковь.

В 1996 году я как-то конспектировал лекции по экстрасенсорике и затем обратился к руководительнице занятий, сказав: «Плохо мне на душе, что делать?» Удивительно, но я получил такой ответ: «Тебе нужно покаяться».

Я несколько дней молился. День на пятый у меня как будто что-то включилось — «провалился жетон». Потекли слёзы — последний раз плакал, наверное, в детстве. Вся тяжесть с души ушла, я как будто полетел. Агрессия пропала. Бродячие собаки, которых в Таганроге много, перестали меня замечать, хотя ранее бросались на меня. У меня появился интерес к Божьему Слову, я стал с удовольствием читать Новый Завет. Произошли перемена мышления, разворот от прошлой греховной жизни к Богу, рождение свыше, покаяние. Знаю, что у многих это происходит не столь драматично, а спокойно, постепенно. У меня же всё было стремительно.

В начале своего духовного пути я не всё делал правильно, но Бог снизошёл к моему неведению, потому что видел, как я искал Его.

Для примирения с Богом достаточно без внешних атрибутов и посредников обратиться к Нему своими словами. Библия говорит, что может быть только один посредник между Богом и человеком: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 послание Тимофею 2:5).

Также в Библии написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 послание Иоанна 1:9).

Нужно открывать Богу свою душу (переживания, мысли, чувства). Мой отец не раз говорил мне: «Я с детства просил у Бога жену». Я тогда отмахивался от отца, не понимал его. А потом прочитал в Евангелии: «Просите, и дано будет вам» (Евангелие от Матфея 7:7). Я стал просить Всевышнего о жене и через год получил ответ. У меня любимая жена-христианка и двое уже взрослых детей. Слава Богу!

Олег Демидов