Прости меня, Отец,

За то, что о сердцах судил по лицам!

Прости лукавство в речи, сплетни, небылицы,

За все слова, что били, словно прутья,

За то, что путь не тот избрал на перепутье,

За развлечения нелепые от скуки…

Прости не поданные павшим руки.

Прости, что не исполнил обещанья…

Необнятые плечи на прощанье —

Они как раскалённый жгут свинец…

Прости меня, Отец!

Прости, что двери закрывал я перед нищим,

Что серебро раздать почёл излишним,

Прости за непочтенье к власти, к старцам,

За то, что боль не облегчал страдальцам,

Что я обкрадывал Тебя и своих близких…

Прошу прощения за то, что пал так низко!

Прости за всех, кого не спас, но мог спасти…

За то, что не прощал я сам, меня прости!

И месть прошу Тебя простить, и злобу,

И сердце новое даруй, прошу мне, чтобы,

Оставив зависть, ненависть, гордыню,

Я со Христом в единстве жил отныне!

Ирина Петрова