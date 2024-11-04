Прости, парень!

Коллега поведал Юрию такую историю…

Пятница накануне майских праздников. Сокращённый день. Людей на улицах больше, чем обычно. И все, естественно, куда-то спешат…

Я не был исключением и тоже спешил (и даже очень) на своём «Пассате»: после работы надо было успеть заскочить в аптеку «Для бережливых», чтобы именно там купить родственникам нужное лекарство, а потом забрать с работы жену и вместе с ней отправиться в детский сад за сыном.

Наконец на светофоре загорается разрешающий зелёный, и я тотчас с вдохновением стартую. Но что это?!

Из крайнего правого ряда, обгоняя меня и почти наперерез мне, устремляется шустрая девятка от «Жигулей»!

— Что там за обалдуй за рулём сидит?! Или ему просто жить надоело? — невольно вырывается у меня.

Естественно, пытаюсь выскочку сразу обойти в надежде, что он не станет сейчас тормозить, а продолжит своё движение по этой полосе.

Однако этот вот нехороший человек (тогда в моей голове крутилось слово покрепче), по-видимому, просто задался целью испытать мои нервы. Не иначе!

Мне казалось, что столкновение просто неизбежно. В полном отчаянии я надавил на педаль тормоза почти до упора, а рукой — на клаксон звукового сигнала. Я уже предвкушал, как почти не управляемый мною автомобиль, который понесло боком, вот-вот врежется в те самые «Жигули». Ан нет: каким-то чудом моя машинка всё-таки остановилась буквально на расстоянии спичечного коробка от девятки.

Чувствую, что лоб мой покрылся испариной и руки мгновенно стали мокрыми. После всего пережитого меня теперь в прямом смысле трясло. Открыв дверцу своего авто, я обложил того камикадзе площадным матом. А он, вместо того чтобы обидеться, мне в ответ одобрительно жестикулирует: поднимает большой палец правой руки вверх, мол, класс, отлично.

«Ещё и глумится надо мной!» — подумал я, плюнул с досады и попытался объехать этого неумеху. И тут неожиданно для себя я увидел то, от чего злость моя мгновенно испарилась, а всё случившееся обрело объяснение! И мне вдруг стало жутко стыдно за своё поведение. Через пару секунд, выскочив из машины, я начал сердечно жать руку тому, кого ещё несколько минут назад буквально проклинал и ненавидел.

А дело в том, что парнишка на «Жигулях» буквально закрыл собой перед носом моего авто детскую коляску с малышом! Просто мягко принял её, скатившуюся с тротуара под уклон, на корпус своей легковушки.

А к той коляске, что-то причитая, спешила теперь какая-то древняя старуха, упустившая её из рук. Со всех сторон к нам сбегались люди… А я, стоя перед тем парнишкой, пытался извиниться за свою искромётную грубость.

— А, ерунда! Признаться, думал уже, что вы мне сходу в бочину въедете, — смущённо сказал парень.

Выходит, он сознательно, рискуя собой, встал на моём пути, чтобы спасти жизнь маленького человека!

Ведь если бы не он, вовремя заметивший опасность, ту детскую коляску (притом на большой скорости) неизбежно поймал бы мой «Пассат». Представить страшно, что могло произойти…

«Прости меня, мой Ангел-Хранитель, за минутную слабость!» — ещё раз (уже мысленно) обратился я к тому незнакомцу.

Я отправился в путь по своим делам, но уже гораздо медленнее. Ведь не зря где-то сказано: «Кто понял жизнь, тот не спешит».

Юрий Кухливский,

г. Калининград