Прости! И больше нечего сказать.

Вся жизнь моя — ошибки и паденья.

Но у Тебя Любовь и Благодать!

И Кровь Твоя — гарантия спасенья!

Ты так решил: мне руку протянуть

И вытащить из гибельной трясины,

Едемский сад потерянный вернуть,

Прекраснейшие горы и долины.

Благодарю за милости Твои,

За воплощенье тайны сокровенной,

За знаки удивительной любви

И вечную прописку во Вселенной!

Ты превосходен, Верный и Святой,

Заботливый и Щедрый, и Всесильный.

Заполни маслом мой сосуд пустой,

Поправь едва дымящийся светильник!

Храни во мне Твой праведный Закон,

Повелевающий любить сердечно.

Он был и есть, и будет вне времён

Как отраженье славы бесконечной.

Анна Прокопчик

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.