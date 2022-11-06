Прости! И больше нечего сказать.
Вся жизнь моя — ошибки и паденья.
Но у Тебя Любовь и Благодать!
И Кровь Твоя — гарантия спасенья!
Ты так решил: мне руку протянуть
И вытащить из гибельной трясины,
Едемский сад потерянный вернуть,
Прекраснейшие горы и долины.
Благодарю за милости Твои,
За воплощенье тайны сокровенной,
За знаки удивительной любви
И вечную прописку во Вселенной!
Ты превосходен, Верный и Святой,
Заботливый и Щедрый, и Всесильный.
Заполни маслом мой сосуд пустой,
Поправь едва дымящийся светильник!
Храни во мне Твой праведный Закон,
Повелевающий любить сердечно.
Он был и есть, и будет вне времён
Как отраженье славы бесконечной.
Анна Прокопчик
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.