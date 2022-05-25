Пустите детей к Богу!

Я люблю смотреть, как люди идут в церковь. Вот идёт старенькая сгорбленная бабушка с авоськой. Вот женщина в длинной юбке. А вот и целая семья: папа, мама и детишки. Эти детишки не смотрят сейчас мультики, не прыгают на батутах — они, опрятные и красивые, идут на встречу с Богом. И Бог им очень-очень рад!

Когда Иисус жил на нашей земле, Его очень любили дети. Их так и тянуло к Нему! И это неудивительно: Иисус был очень добрым, приветливым, не таким, как другие, — особенным. Он рассказывал интересные и очень поучительные истории, исцелял больных. Хромые начинали бегать и скакать. Слепым Он возвращал зрение, глухим — слух. Он даже оживлял тех, кто умер. Что может быть лучше и интереснее? Вот детишки и спешили всегда к Иисусу.

А если это были малыши, которые ещё не умели ходить? Тогда их с радостью приносили к Иисусу мамы. Они очень хотели, чтобы Иисус хотя бы прикоснулся к их деткам. Они чувствовали, что перед ними не просто человек, а Сам Бог.

Как-то раз помощники Иисуса решили не пускать к Нему детей: дети ведь иногда шумят, плачут, отвлекают взрослых от важных дел и разговоров. Когда Иисус заметил, что детей к Нему не пускают, Он заступился за них и сказал: «Пустите детей ко Мне! Не препятствуйте им! Мне очень нравится, когда они рядом. И вам, взрослым, есть чему у них поучиться». Иисус обнял детишек, прикоснулся к ним и благословил. Как это было радостно!

Сегодня Иисус находится на небе. Он не просто человек, Он Бог. И у Него есть чудесное свойство — присутствовать везде. Хоть Он и на небе, Он видит и знает, что происходит здесь с тобой. Он слышит всё, что ты говоришь. И знает всё, о чём ты думаешь. Ты даже можешь поговорить с Ним! Разговор с Богом называется молитвой. Иисус очень любит, когда детки молятся, то есть разговаривают с Ним!

Хочешь поговорить с Иисусом? Это легко. Особенно детям. Да-да, дети так искренне разговаривают с Богом, что взрослые могут у них поучиться. Когда я была маленькой, я очень любила беседовать с Богом. Когда я собирала смородину в саду, я говорила Ему спасибо за такие красивые ягодки. Я просила помочь мне работать хорошо и поскорее наполнить корзинку. Мне даже казалось, что Иисус собирает смородину вместе со мной. Когда случалось что-то радостное, я благодарила Иисуса. Если я Его огорчала плохим поступком, то просила прощения. Когда были проблемы, я всё-всё рассказывала Ему. Рассказывала просто, своими словами, как другу. Я иногда даже плакала от счастья! Мне так нравилось быть с Иисусом! Попробуй и ты поговорить с Ним. Он будет тебе рад. Очень-очень.

Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.