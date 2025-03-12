Пустыни тоже нужно проходить…

Достойно принимать песок горячий…

Вставая, падая, крича и плача,

Здесь можно сердце Богу подчинить.

Пустыни тоже нужно проходить…

Ждёт впереди тенистая прохлада

Цветущего раскидистого сада…

Бог сможет нашу жажду утолить!

Пустыни тоже нужно проходить…

И нужно видеть в них благословенье,

Урок добра, терпенья и смиренья.

В пустынях можно нечто получить.

Пустыни тоже нужно проходить…

Здесь выступает столько мудрой соли

Чрез слёзы одиночества и боли!

Бог может здесь источники открыть.

Пустыни тоже нужно проходить…

Хоть кажется, что нет конца барханам

И реки в ней являются обманом,

Но голубь продолжает здесь кружить…

Пустыни тоже нужно проходить…

Порой они такого протяженья,

Что кажется, нет силы для движенья!

Нет силы, чтоб вздохнуть, не то, что жить!

Пустыни тоже нужно проходить…

Веди, Господь! Хочу пройти достойно…

Хотя ногам так горячо и больно…

И губы шепчут только: «Боже, пить…»

Светлана Теребилина