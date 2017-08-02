Путь к Богу открыт для каждого

Что нужно делать, чтобы получить Божье прощение? Сегодня, как и во времена Иисуса Христа, бытует мнение, что для этого необходимо исполнить определённые ритуалы. А что делать тем, у кого нет такой возможности? Евангельская история заверяет, что Богу важны не ритуалы, а человеческие сердца, открытые для Его благодати.

Иисус с учениками отправились в Иерусалим на празднование Пасхи. Во время праздника во дворы храма стекалось великое множество паломников со всей Палестины и даже из дальних стран, желавших принять участие в обрядах и жертвоприношениях. Каждый должен был привести с собой жертвенное животное, которое служило прообразом мессии — великой Жертвы.

Далеко не все паломники могли взять с собой в дорогу животных, поэтому их продавали во внешнем дворе храма. Торговля шла полным ходом, бойкая и громкая. Это было больше похоже на скотный двор, чем на священный храм Божий. Крики торговцев смешивались с голосами животных и звоном монет. Стоял такой гам, что внутри храма не слышали молитв священников.

На этот праздник стекалось много слепых, хромых, глухих, бедняков, которым было не на что принести жертву. Они приходили в храм и молили о помощи, искренне считая, что им не видать прощения грехов, если они не совершат жертвоприношение. Священники оставались глухи к их мольбам.

Вот такое зрелище открылось Иисусу, когда Он вошёл в храм. На Его глазах совершались нечестные сделки. Он увидел отчаяние бедняков. Он увидел, что святое место превращено в базар. Нужно было что-то делать. Поклоняющиеся приносили жертвы, не понимая их значения. Тот, на Кого указывало храмовое служение, стоял среди них, а они Его даже не узнали. Иисус прекрасно видел, что священники не имеют связи с Богом, поэтому именно отсюда нужно начинать созидание совершенно иного поклонения.

Иисус стоял на ступенях храма и смотрел. На Его лице было негодование. Он — воплощение власти и силы привлёк всеобщее внимание. Шум стих. Смолкли голоса продающих и покупающих. Благоговейный страх овладел толпой, будто они предстали перед судом Божьим. Иисус бичом из верёвок стал выгонять животных. Другой рукой Он с силой опрокинул столы менял. Монеты рассыпались, но никто не посмел их поднять. Торговцы и спекулянты бросились прочь со двора вместе с животными. Вслед за ними — священники и храмовые служители. Иисус говорил со властью, как царь, и они не могли воспротивиться силе Его голоса.

Когда Он заговорил, они впервые в жизни осознали себя лицемерами и ворами, они осознали всю серьёзность Его слов. Многие из них даже подумали, что Он и есть Мессия. Святой Дух потрудился над их сердцами, напомнив им об исполнившихся пророчествах. Примут ли они Иисуса и отвратятся ли от своей нечестивой жизни? Нет, не примут. Они знали, что виновны. А теперь их ещё и унизили в глазах людей — народа, который почитал Иисуса как героя. Мысль о том, что они могут потерять власть над людьми и доходы от храмовой торговли, возбудила в них ненависть, которая становилась всё сильнее.

Бедные же и нуждающиеся никуда не побежали. Они не увидели гнева в глазах Иисуса, они увидели любовь и надежду, поэтому обратились к Спасителю: «Учитель, благослови нас!»

Он склонился над страждующими и исцелял их: немые начинали говорить, слепые прозревали. Храм снова наполнился голосами, но это были возгласы благодарения и хвалы.

Очистив храм от нечестивой торговли, Иисус заявил тем самым о Своём мессианском служении. Этот храм, воздвигнутый как место обитания Бога среди людей, должен был стать наглядным уроком для Израиля и всего мира. Божий замысел заключался в том, чтобы каждое творение — от ангелов до людей — было храмом, где всегда обитал бы Бог. Из-за греха человеческое сердце уже не могло быть храмом для Бога. Но в Иисусе Бог снова мог жить среди людей, которых Он любит. Благодаря Его спасительной благодати их сердца могли снова стать Его храмом.

Шумный двор храма с его бойкой торговлей точно отображал состояние человеческих сердец, исполненных порочными желаниями и скверными помыслами. Очистив храм, Иисус провозгласил ещё и Свою миссию по очищению наших сердец от греха, от своекорыстных желаний и злых привычек, растлевающих наши души. Нам не по силам изгнать зло из своих сердец. Только Иисус может очистить храм души. Но Он не станет делать это насильно. Он говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему» (Откровение 3:20). Его присутствие очищает сердце и делает его святым храмом — местом, где может обитать Бог.

Джерри Томас, «Мессия»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.