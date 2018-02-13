Пять опытов чудесного исцеления от рака

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, а 15 февраля — Международный день детей, больных раком

В дополнение к мощным прорывам, произошедшим в последнее время в области медицины в лечении онкологических заболеваний, каждый день творятся чудеса Божьего исцеления. Эти чудеса происходят вмиг и являются результатом прикосновения Святого Духа к жизни человека. Исцеление от рака, даже в его самых запущенных формах, нельзя объяснить ничем иным, кроме как Божьим чудесным вмешательством. Многие врачи становились свидетелями подобного необычайного исцеления от рака. Перед вами пять случаев чудесных Божьих исцелений.

Молитва — лекарство против рака

Одна молодая женщина позвонила священнослужителю и попросила произвести молитву над умирающей от рака мамой.

«Когда мы с супругой зашли в комнату, где лежала больная женщина (ей было всего сорок пять лет), то нас как будто обдало запахом смерти. Галина Ивановна (так звали эту женщину) переживала тяжёлые физические страдания и находилась при смерти… Я спросил больную, верит ли она в Бога. Она ответила, что верит, верит так, как верит её дочь. И теперь, перед смертью, она хотела бы присоединиться к той церкви, в которую ходит её дочь. Я объяснил ей, что обычно у нас крестят людей полным погружением в воду. Но в виде исключения, по болезни, она может присоединиться к Церкви Божьей через исповедание веры. А потом я вдруг сказал: «А летом, когда потеплеет, я вас обязательно крещу в реке». Сказал и запнулся. Разве можно давать такие несбыточные обещания? А она только отвернулась в сторону и заплакала — до лета ей было не дотянуть. Но когда с моих губ сорвались эти слова, я понял, что они исходят не от меня, а от Бога. И я проникся уверенностью, что теперь эта женщина будет жить. В конце встречи я произнёс над нею молитву, прося Бога даровать ей исцеление. И мы ушли. Что было дальше — читайте здесь: Молитва — лекарство против рака.

Пенсионер победил рак, сменив свой рацион

Врачи говорили 78-летнему Аллану Тэйлору, что его рак — опухоль кишечника — не поддается лечению. В прошлом сентябре была проведена операция, в ходе которой хирурги удалили часть кишечника. Далее последовал трехмесячный курс химиотерапии. Но в апреле врачи установили: рак распространился в тонкий кишечник.

По словам онкологов, если бы они удалили одну опухоль, рак появился бы в другом месте. А к химиотерапии уже бессмысленно прибегать. Однако менее чем через четыре месяца после встречи с медиками организм Тэйлора полностью очистился от следов онкологического заболевания. Победить рак удалось, сменив диету. Подробности читайте здесь: Пенсионер победил рак, сменив свой рацион.

Вылечить рак помогли простые рецепты

У меня в ноябре 2011 года случилась операция, в результате которой было установлено, что у меня рак — карцинома. Так как моё состояние было очень плохим, следующая операция была назначена на февраль, чтобы было время для восстановления. Пролежав до января, я решила, чтобы не обременять мужа, поехать куда-нибудь, чтобы там за мной ухаживали. Я поехала в пансионат «Наш дом», который находится в с. Новые Обиходы Винницкой области. Что и как там лечат, я не знала. Я поехала полежать спокойно, чтобы восстановиться перед следующей операцией. Меня сопровождала родная сестра.

Услышав, что прописала врач, я была в шоке, однако именно эти рецепты меня и спасли». Подробности читайте в статье: Вылечить рак помогли простые рецепты.

Бог помог вылечить рак

Я и не думала, что такой кошмар может случиться со мной, но Бог давал силы всё пережить. Сначала болезнь протекала почти незаметно, и я не обращала внимания на недомогание. После очередного приступа врач поставила диагноз — киста, к тому же больших размеров. С этого времени начались мои мытарства по больницам.

По анализам врачи поняли, что у меня большая злокачественная опухоль, да ещё проблемы с сердцем. Наркоза могу не выдержать. Не стали рисковать.

Я приехала домой. …Я чувствовала постоянную слабость. Думала: «Что же делать дальше?» Молилась. Я знала, что многие умирают от этого заболевания. Продолжение читайте здесь: Бог помог вылечить рак.

«Слово Твоё — светильник ноге моей»

Мой муж, Евгений Павлов, окончил Заокскую Духовную Академию в 2001 году. В 2003 году врачи обнаружили опухоль позвоночника. С того времени началась особая жизнь — череда отчаяния, веры и молитв. Опухоль не поддавалась лечению: врачи многократно удаляли её, но она быстро вырастала снова, пока не разрушила позвоночник и не сдавила спинной мозг.

В 2012 году Евгения парализовало. Опухоль быстро росла, разрушая позвонки. Врачи в Москве сказали, что больше помочь ничем не могут. Ему было 36 лет, когда его, парализованного, выписали домой доживать, сколько осталось.

Историю исцеления читайте здесь: «Слово Твоё — светильник ноге моей».

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.