Пять статей для помощи в борьбе с наркоманией

Многим, окружённым благополучными людьми, кажется, что проблема наркомании не так уж близка к ним. Однако статистика отрезвляет и поражает. Наркомания в России — реальная угроза обществу.

По мнению экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед за собой в употребление наркотиков от 13 до 15 человек. Поэтому тем, кто свободен от этой зависимости, нужно не просто пассивно осуждать, а активно действовать, пока наркотики не добрались до наших родных, друзей и детей. Возможно, наши статьи окажут вам помощь.

Ужасающие факты статистики по наркомании

Статистика наркомании по России говорит, что из числа употребляющих наркотики излечиваются только 5 – 6% наркоманов.

Ещё больше фактов читайте здесь: Ужасающие факты статистики по наркомании

Честный разговор о наркомании

Что привлекает людей в наркотиках? В чём секрет их опасности даже при сравнительно кратковременном употреблении? Почему люди, зная о вреде наркотиков, всё же принимают их? Об этом рассказывает клинический психолог Владимир Фёдоров. Читайте статью Честный разговор о наркомании

Мифы о наркотиках

Только представьте, что случилось бы, если в нашем обществе наркотики стали легальными? Такие эксперименты проводились в Швейцарии, Италии, Нидерландах. К чему они привели, а также о существующих мифах про наркотики читайте здесь: Мифы о наркотиках

«Письмо наркомана»

Чтобы остановиться, больному наркоманией нужна помощь близких, помощь врача, психолога, выздоравливающего наркомана, помощь Бога. Одному ему не справиться. Крик души наркомана ярко выражен в письме, обращённом к своим близким. Он просит следовать нескольким правилам в отношениях с ним. Читайте об этом в статье: «Письмо наркомана»

Бог, который подружился с наркоманом

«Никто и никогда не может освободиться сам», — говорит герой нашей статьи Юрий Чумак. Он из числа «бывших», рассказывает о себе, о своём пути к наркотикам и истории освобождения. Интервью с Юрием читайте здесь: Бог, который подружился с наркоманом

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2019 г.