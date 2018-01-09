Радость Рождества

Здравствуйте, ребята! Я — ангел и живу на небе. Я часто вспоминаю самую большую радость в моей ангельской жизни.

«Радость! Какая большая радость!» — кричали все ангелы — херувимы и серафимы. Что же случилось? Это наш любимый Правитель Иисус стал человеком и родился в Вифлееме для того, чтобы спасти планету от греха. «Иисус родился! Полетим на землю и посмотрим, как радуются люди этому событию», — сказал я своим друзьям-ангелам.

Мы быстро спустились с неба на землю, в город Вифлеем. А на земле была ночь и тишина. Никто ничего не знал и не радовался о Младенце. Мне захотелось крикнуть: «Люди, проснитесь! Ведь сейчас родился ваш Спаситель!» Мы облетели весь город, но не нашли на улицах ни одного человека.

Тогда мы полетели в поле, где увидели пастухов. Приблизившись к ним, стали слушать, что они говорят, а для них мы были невидимы.

— Когда же придёт Спаситель? Уже четыре тысячи лет прошло, как пророки предсказали Его появление, — говорил один пастух.

— И Он спасёт нас и избавит от всех бед, — говорил другой.

— Когда же Он придёт? Уже все устали ждать, — сказали все.

Как мы обрадовались, что хоть кто-то из людей ждёт Спасителя. Пастухи были такие печальные и уставшие, мне стало жалко их. Я стал видимым для них, и поле осветилось ярким светом. Пастухи сильно испугались, но я им сказал: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях». И тысячи ангелов — моих друзей — уже не могли сдерживать свою радость и запели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»

Пастухи пошли и нашли Иисуса в яслях в хлеву. Мы, невидимые, тоже стояли там и любовались Младенцем. Нам предстояло Его охранять от всякого зла, быть всегда рядом с Ним. Злые ангелы пытались помешать нам, но мы сильнее, потому что с нами Бог.

И вы, ребята, тоже сильные, если всегда общаетесь в молитве с Богом, так же радуетесь родившемуся в Вифлееме Младенцу, и рассказываете о Нём своим друзьям. Не бойтесь ничего, мы — ангелы — всегда защищаем вас. Мы рядом с вами. И всегда радуемся, когда вы просите в молитве, чтобы Бог избавил вас от грехов и непослушания. Иисус для того и родился, чтобы освободить людей от всякого зла. Давайте вместе будем радоваться этому!

Алёна Гусева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.