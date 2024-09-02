Кто мы? Откуда мы? Куда идём? Являемся ли мы потомками обезьяны или творением Божьим?

Расчеловечивание человека, методично и планомерно проводимое от лица науки, имеет большой успех. Теория эволюции, к сожалению, воспринимается сегодня большинством как аксиома. Но чем чревата вера в происхождение человека от обезьяны?

Томаса Гексли, непререкаемого эволюционного авторитета своего времени, называют порой «бульдогом Дарвина». Для него эволюция — суть «отчаянная борьба за существование, отрицающая всякие нравственные начала». Были в научных кругах те, кто не соглашался с Гексли. Например, профессор зоологии Кесслер написал в своей статье: «На каждом шагу нам указывают на жестокий закон борьбы за существование и часто совершенно упускают из виду, что есть другой закон, который можно назвать законом взаимной помощи и который, по крайней мере по отношению к животным, едва ли не важнее закона борьбы за существование».

Идею Кесслера развивал и пропагандировал князь П. А. Кропоткин, считавший, что закон взаимопомощи является нравственным универсальным уложением природы. Идеи русских мыслителей были отвергнуты, и о нравственных началах, заложенных в живую природу, говорят мало, потому что цель врага Божьего — оскотинить (в худшем смысле этого слова) человека.

В тех областях науки, которые связаны с изучением человека, нередко приходится сталкиваться с подлогами и фальсификациями, преследующими цель расчеловечить нас.

Глубокое влияние на общественное сознание оказала книга антрополога Маргарет Мид «Юность на островах Самоа», изданная в 1928 году и многократно переиздававшаяся, в том числе в нашей стране. Общий тираж книги составил несколько миллионов экземпляров. Считается, что именно эта книга, больше, чем что-либо другое, подготовила сексуальную революцию, которая спустя несколько десятилетий буквально сокрушила моральные нормы Запада и в значительной степени затронула Россию.

Мид утверждает, что островитяне не знакомы ни с какими нравственными запретами и живут свободной сексуальной жизнью. «У жителей Самоа продолжительность интимного союза измеряется днями, в лучшем случае неделями, а истории о верности “до гроба” неизменно вызывают насмешки». «Все интересы самоанской девушки направлены исключительно на сексуальные похождения». По словам Мид, в результате полного раскрепощения половой сферы на Самоа неизвестны ни эмоциональные, ни психические расстройства, ни преступления на половой почве.

В книге Мид нет искажения фактов, в ней просто нет фактов. Совсем. Всё, от первого до последнего слова, — ложь, сознательная и целенаправленная ложь. Разоблачение пришло, но случилось это только спустя 55 лет, когда сексуальная революция была свершившимся фактом, и джинна уже невозможно было загнать в бутылку.

В 1983 и 1999 годах вышли две книги австралийского учёного Дерека Фримэна, специалиста по культуре и языку острова Самоа. Сопоставив реальность с книгой Мид, Фримэн охарактеризовал последнюю как «плод необузданной сексуальной фантазии». Сексуальной распущенности у островитян не было ни в 1925 году, когда не знающая местного языка аспирантка посетила острова, ни до, ни после этого. Интимная жизнь островитян жёстко регламентирована. Сохранение чистоты до брака считается не только добродетелью, но и необходимым условием замужества. Нарушения супружеской верности жестоко преследовались.

Что касается самой Маргарет Мид, то до конца своей жизни в 1978 году она купалась в лучах славы и считалась наиболее авторитетным антропологом США. Она разработала американские нормы воспитания детей. Мид писала: «Когда мы признаем всё то многообразие, с которым люди устраивали и устраивают свою жизнь в разных уголках земли, мы навсегда избавимся от предрассудков о едином для всех нравственном стандарте. И когда, наконец, мы перестанем настаивать на нравственном превосходстве одних поступков и обычаев над другими… мы достигнем той высшей свободы личности и той всеобщей толерантности, которая только и возможна в плюралистическом обществе».

То есть, согласно Мид, свобода заключается в отсутствии нравственного стандарта. Иисус же сказал, что свободным человека делает только истина: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна 8:32). Что Библия называет истиной? «Слово Твоё есть истина» (Евангелие от Иоанна 17:17). Слово это записано на страницах Библии. Золотой стандарт нравственности — Десять заповедей, начертанные Божьей рукой на камне.

Кому верить, какой свободы искать, каждый решает сам. Относительна ли нравственность? Достоевский писал о том, что, если Бога нет, всё можно. К сожалению, многие делают выбор в пользу «всё можно». К чему приводит подобный выбор, мы видим. А потому вопрос нашего с вами происхождения — вопрос не праздный. Ответ на него определяет наше поведение, наше настоящее и будущее. Есть люди (а за ними стоит более могущественная личность), которые делают всё для разрушения нормы и общественной морали. Наука, к сожалению, часто находится у них на службе. Поэтому сегодня, как никогда, жизненно важно выбрать верный ориентир, вернуться к истокам, обратиться к Творцу и вспомнить о Том, Чьи мы дети.

По книге Татьяны Угаровой

«Сотворение человека»

Антропогенез — это учение об эволюционном происхождении человека от «волосатого, хвостатого, четвероногого существа, жившего на деревьях» (Дарвин).

Библия же говорит, что человек — творение Божье, созданное по образу и подобию своего Творца.

Происхождение человека — передовая, средоточие острейшей идеологической борьбы, не прекращающейся уже более ста лет.