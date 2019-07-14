Раздели с голодным хлеб твой

С 1994 года адвентисты Санкт-Петербурга арендовали и открыли три столовые, куда нуждающиеся приходили за горячим питанием. Это была серьёзная поддержка для тех, кто находился в бедственном положении. К сожалению, со временем помещения стали закрывать, так как некоторых возмущало то, что церковь оказывает людям помощь. Тогда адвентисты столкнулись с необходимостью приобретения собственного здания.

Инициаторами строительства трапезной выступила семья верующих из Германии — Рози и Хельмут Бухфинк. Хрупкая Рози была твёрдо убеждена в важности дела и потому стала искать сторонников, просить поддержки у других людей.

Анна Кушнарук, руководитель проекта, говорит:

«И ведь у Рози получилось! Благодаря своей вере и убеждённости она стала двигаться к намеченной цели: организовывала ярмарки, а полученные от продажи средства собирала для проекта. Сейчас мы имеем помещение общей площадью 353 кв. м., обеденный зал на 50 посадочных мест. Да, путь к этому был непростым, но для Бога нет ничего невозможного».

Этот год для трапезной — юбилейный: уже 20 лет она служит нуждам людей. Только за прошедший год благотворительная столовая предоставила 6550 горячих обедов и 3688 пайков. Каждый месяц трапезная передаёт 30 талонов в центр социального обслуживания населения, а там эти талоны вручают наиболее нуждающимся пенсионерам. Всего же отведать горячего обеда каждый день приходят 50 человек.

Анна Кушнарук:

«В трапезную приходят люди с удивительными судьбами. Среди них есть ветераны войны, прошедшие блокаду. У каждого особенный жизненный путь».

«Я с удовольствием сюда хожу и за счёт этого только живу. Меня здесь кормят, всегда приветливо встречают», — делится пенсионерка, пришедшая на обед.

Кроме того, адвентисты Петербурга оказывают гуманитарную помощь: собирают одежду, вещи и раздают нуждающимся. Только за первый квартал 2019 г. такую поддержку получили 80 человек. В благотворительной столовой регулярно проходят дни открытых дверей с мастер-классами по приготовлению блюд здорового питания. Людей обучают принципам здорового образа жизни.

Анна Кушнарук:

«Служа людям, находящимся в нужде, мы прилагаем все усилия, чтобы их жизнь преобразилась».

Были в истории трапезной и нелёгкие времена. Например, в 2014 году вопрос финансирования встал настолько остро, что столовая работала на средства, взятые в долг.

Анна Кушнарук:

«Я очень благодарна руководителям церкви, которые не сдались, не закрыли тогда проект, но проявили неимоверное терпение, веря, что всё разрешится. Долгое время помещение трапезной отапливалось электричеством. Чтобы пережить зимние месяцы, требовалось целое состояние. Церковь предоставила нам возможность подключить центральное отопление. Во всём этом продолжаю видеть Божье водительство».

В ответ на вопрос о том, на какие средства существует столовая, Анна Кушнарук сказала:

«Разумеется, проект подразумевает спонсорскую помощь, но мне бы хотелось подчеркнуть роль наших дорогих сотрудников: служение в благотворительной столовой основывается на их посвящённости и жертвенности».

И в других городах России есть люди, желающие делать добро и помогать. К сожалению, далеко не везде органы соцзащиты идут навстречу инициативам верующих. Мне лично пришлось стать свидетелем того, как сотрудники отдела соцобеспечения отказывались от помощи, мотивируя это тем, что над ними несёт шефство такой-то приход, такая-то церковь. А разве может помощь быть лишней? Знают ли голодные старики и мало­обеспеченные категории граждан, что была возможность помочь им, но кто-то взял и отказался за них? Библия говорит: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Послание Иакова 4:17).

Помните эти слова и не берите на душу грех, если от вас зависит, окажут кому-то помощь или нет. Не становитесь препятствием на пути добрых дел. Напротив: будьте проводниками добра, всячески содействуйте добрым инициативам! Слава Богу за служение благотворительной столовой в Санкт-Петербурге. Отрадно, что там между церковью и центром соцобслуживания установились добрые созидательные отношения. Пусть так будет и в других городах.

Подготовила Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.