Разгрузка после праздников

За новогодние выходные мы все перегрузили свой кишечник. Предлагаем программу по очищению организма и избавлению от лишнего веса, которая поможет не только снизить вес, но и укрепить здоровье.

Программа снижения веса основана на напитках, но можно включить в неё употребление некоторых твёрдых продуктов. Есть их необходимо всегда после напитка, способствующего снижению веса. Лучше всего подходят для снижения веса салаты, фрукты, семена и орехи, ростки зерновых или бобовых, подсушенный или дважды пропечённый хлеб.

Виды полезных напитков

Все фруктовые и овощные соки и напитки способствуют снижению веса. Замена хотя бы одного приёма твёрдой пищи полезным напитком способствует потере веса. Однако эффект будет сильнее, если употреблять напитки, обладающие насыщающими, жиросжигающими, очищающими или мочегонными свойствами.

Насыщающие напитки дают чувство сытости и тем самым снижают желание употреблять больше продуктов. Например, напиток из семян чиа, смузи с клетчаткой.

Жиросжигающие напитки способствуют выработке тепла в организме, что приводит к сжиганию жировых отложений. Например, грейпфрутовый или яблочный соки, чай ройбос или каркаде.

Мочегонные напитки вызывают повышенный отток мочи. При этом с мочой выводится больше жидкости, чем потребляется. Это способствует снижению веса. Напитки, содержащие сельдерей, арбуз, петрушку обладают мочегонным действием.

Очищающие напитки способствуют выведению токсинов и отходов через почки, благодаря чему ускоряется обмен веществ и снижается вес. Очищающим действием обладают все овощи и фрукты, но особенно напитки, содержащие морковь, сельдерей, лимон, огурец, шпинат, фенхель и ананас.

Меню можно составить самостоятельно, придерживаясь вышенаписанных рекомендаций. Можно выбрать однодневную или двухдневную программу. Не рекомендуется применять программу более трёх дней. Если у вас есть хронические заболевания, посоветуйтесь с врачом.

Примерное меню одного дня

Завтрак

Смузи «Зелёная энергия» — антидепрессант, тонизирующий, нейропротектор, питательный, ощелачивающий.

Состав: 1 стакан шпината, 2 банана, 1 стакан соевого молока, 2 ст. ложки лимонного сока.

Поместите в блендер шпинат, бананы, 0,5 стакана молока и взбейте. Постепенно добавьте остальное молоко и лимонный сок, продолжая перемешивать.

191 ккал*

Второй завтрак

Сок «Очищающий» выводит лишнюю жидкость, стимулируя работу почек.

Состав: 6 морковок, 1 огурец, 3 стебля сельдерея, 10 веточек петрушки, 4 ст. ложки лимонного сока.

Морковь, свежий огурец, сельдерей и петрушку пропустите через соковыжималку. Добавьте лимонный сок. Подсластите по вкусу, можно стевией.

81 ккал*

Обед

Смузи «Колоссальная польза клетчатки». В этом смузи сочетается растворимая и нерастворимая клетчатка. Первая смягчает кишечник и снижает уровень холестерина, а вторая удерживает воду и увеличивает объём стула.

Состав: 4 крупные сливы, 4 финика, 1 банан, 2 ст. ложки молотого льняного семени, 2 ст. ложки пшеничных отрубей, 1 стакан апельсинового сока.

Замочите льняное семя на 3 часа, затем измельчите в блендере. Добавьте сливы, финики, банан, отруби и взбейте. Добавьте апельсиновый сок и перемешайте.

200 ккал*

Полдник

Смузи «Супердетокс» облегчает вывод токсинов, циркулирующих в крови.

Состав: 5 морковок, 2 яблока, 4 cтебля сельдерея, лимон.

С лимона снимите цедру. Пропустите всё через соковыжималку.

30 ккал*

Ужин

Бульон для очищения печени увеличивает выработку желчи и её отток. Вместе с желчью выводятся токсины, профильтрованные печенью.

Состав: 2 артишока, 1 луковица. 2 ст. ложки лимонного сока, 1 л воды.

Отделите внешние листья артишока, стебель и несколько листьев со стебля. Сердцевину сохраните для готовки. Варите вместе с луком 10 – 15 минут на медленном огне. Процедите, добавьте лимонный сок.

Почти не содержит калорий.

Джордж Памплона-Роджер,

«Полезные напитки»

* указана калорийность одной порции (250 мл).

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.