Размышления о Пасхе

В праздник Пасхи миллионы христиан радуются воскресению Христову, приветствуя друг друга: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» Но что предшествовало этому событию? Борьба, страдания… Смерть! Он умер под тяжестью грехов всего мира. Святой умер, взяв вину грешников на Себя.

Загадочная чаша

Началась последняя неделя перед Пасхой, и Иисус с учениками направился к Иерусалиму, в Свой последний путь. По этой дороге каждый шёл к святому городу со своим грузом мыслей и ожиданий.

Чтобы как-то предупредить учеников о том, что произойдёт, Иисус сказал: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет» (Матфея 20:18, 19).

Мать Иакова и Иоанна поняла эти слова по-своему и стала просить

Иисуса: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём» (Матфея 20:21). Некоторые ученики тоже думали об этом. Три года хождений с Учителем не помогли им понять, для чего же пришёл на Землю Мессия. Как-то привычнее мыслить по-земному, в рамках человеческих возможностей и карьерных перспектив. Как ни парадоксально, но окружающие услышали в словах Учителя намёк на установление Царства Божьего во всей его силе и власти. Однако и в последние дни Иисус не оставляет мирских «карьеристов» в их заблуждениях: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?» (Матфея 20:22). Этой символикой в словах Иисус пытается развеять их ошибочные представления о будущих событиях.

Высказывание Иисуса может показаться загадочным. Спаситель использует образное выражение, чтобы описать то, что Ему предстоит пережить. «Чаша», о которой Он позже говорит в Гефсиманском саду: «Да минует Меня чаша сия» (Матфея 26:39), означает страдание и мученичество. Иисус предупреждает учеников, что Его призвание — умереть за грехи человечества.

Битва с невидимым врагом

Итак, Иисуса как Мессию в последнюю неделю Его земной жизни ожидает сражение, которое должно предшествовать установлению Божьего Царства. Ему предстоит победить древнего врага. И это не император Рима (как представляли некоторые религиозно-революционные движения того времени), не римские легионы, в чьей власти оказались все иудеи. Истинным врагом в предстоящей битве является клеветник и обвинитель Бога (по-еврейски «сатана», а по-гречески «дьявол»). Именно он сбил народ Божий с библейского пути подчинения воле Господа на путь языческий — установить Царство силой и восстанием.

Живя на земле, Иисус готовил учеников и весь народ к сражению с истинным врагом Бога и всего человечества. Какова же специфика этого сражения? Учитель не раз объяснял, что это не вооружённая революция, это революция сознания: «А Я говорю вам: не противься злому… Любите врагов ваших… и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфея 5:39, 44). Слова Иисуса идут вразрез с общепринятыми, но ложными представлениями, а Его главный призыв — «Возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матфея 16:24) — побуждает стать последователем, который будет нести весть Божьего Царства, по примеру Учителя, до самой смерти.

Тайны Божьего царства

Ученикам, идущим с Ним в Иерусалим, Иисус говорит: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Матфея 20:25–27). Царство Всевышнего построено на абсолютно других принципах. Подчинение человека воле Божьей определяется по земным меркам как слабость и унижение. Но если хочешь быть великим в Царстве Бога — служи ближнему, а не себе, таков призыв Иисуса.

Христос показал эти принципы Своей жизнью. Он исцелял больных, мыл ноги ученикам, претерпел унижения на суде. Он взял Свой крест и победил в сражении, позволив сделать с Собой самое ужасное. Победа Иисуса совершилась не силой мышц и не с армией единомышленников, а через полное подчинение воле Бога, и это был путь страдания и смерти! Но это была великая победа!

В эти дни, когда миллионы христиан вспоминают Светлое Воскресение Господне, ознаменовавшее победу Иисуса в сражении со злом, хорошо бы подумать и о своём жизненном пути. Куда мы идём? Чего стремимся достичь? Что нас привлекает? Каково место Бога в моей жизни? А лучше даже задаться более верным вопросом: «Ищу ли я исполнения Его воли или желаю, чтобы Бог лишь помогал мне в исполнении моей воли?»

Николай Синьков

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.