РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

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Оздоровительная программа

1) Боли в спине — упражнения вместо таблеток.
2) Боли в коленях — что делать?
3) Коксартоз — всё о тазобедренном суставе.
4) Грыжа позвоночника — не приговор!
5) Головные боли, или зачем человеку плечи?
6) Упражнения для нормализации давления.
7) Остеохондроз, протрузии, артриты, артрозы.

Индивидуальные специализированные занятия на реабилитационном декомпрессионном тренажёре со специалистом и инструктором ЛФК.

С 20 по 27 мая

стоимость 8000 рублей

+7 (978) 055 41 66

Ялта, пер. Киевский, д. 3 «Дом здоровья в городе счастья»

https://vk.com/domjalta

https://domjalta.jimbo.com/

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