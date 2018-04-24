РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Оздоровительная программа

1) Боли в спине — упражнения вместо таблеток.

2) Боли в коленях — что делать?

3) Коксартоз — всё о тазобедренном суставе.

4) Грыжа позвоночника — не приговор!

5) Головные боли, или зачем человеку плечи?

6) Упражнения для нормализации давления.

7) Остеохондроз, протрузии, артриты, артрозы.

Индивидуальные специализированные занятия на реабилитационном декомпрессионном тренажёре со специалистом и инструктором ЛФК.

С 20 по 27 мая

стоимость 8000 рублей

+7 (978) 055 41 66

Ялта, пер. Киевский, д. 3 «Дом здоровья в городе счастья»

https :// vk . com / domjalta

https://domjalta.jimbo.com/