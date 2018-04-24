РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Оздоровительная программа
1) Боли в спине — упражнения вместо таблеток.
2) Боли в коленях — что делать?
3) Коксартоз — всё о тазобедренном суставе.
4) Грыжа позвоночника — не приговор!
5) Головные боли, или зачем человеку плечи?
6) Упражнения для нормализации давления.
7) Остеохондроз, протрузии, артриты, артрозы.
Индивидуальные специализированные занятия на реабилитационном декомпрессионном тренажёре со специалистом и инструктором ЛФК.
С 20 по 27 мая
стоимость 8000 рублей
+7 (978) 055 41 66
Ялта, пер. Киевский, д. 3 «Дом здоровья в городе счастья»