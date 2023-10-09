Решения сегодня — причины будущих событий

Всё в мире подчиняется закону причины и следствия.

У дождя есть причина. У землетрясения, прилива и ледникового периода тоже есть причины. Так и в жизни человека: причины есть у успехов и неудач, у дружбы и вражды, у всего хорошего и всего плохого. Эта универсальная истина отражена в народных пословицах: «Как аукнется, так и откликнется», «Каков привет, таков ответ», «Посеяв камни, не соберёшь алмазы». Её же встречаем в Священном Писании. В Библии записаны такие слова апостола Павла: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» (Послание галатам 6:7).

Таким образом, если человек хочет себе доброе будущее, он должен сеять добрые семена в настоящем. По-другому не получится. «Почему так произошло?» Люди часто задают этот вопрос, а ответ на него почти всегда кроется в принятых когда-то решениях.

Огромная популярность гороскопов, гадалок, ясновидящих говорит о большом желании людей знать ответ и на другой вопрос: «Что произойдёт в будущем?» В некоторых случаях полученная информация может на некоторое время снять тревожность и даже страх перед будущим. Кроме того, человек получает возможность переложить ответственность за происходящее на судьбу, звёзды или случай. Но это самообман! Причины большинства будущих событий — это наши решения сегодня.

Бог — единственный, Кто знает будущее. Он всевидящий и всеведущий. Так не к Нему ли лучше всего обращаться за советом, когда есть сомнения, как поступить? Не Он ли лучше кого бы то ни было посоветует решение, которое в будущем не принесёт зла? Бог знает даже то будущее, на которое человек своими решениями не влияет. Господь определяет его Сам, и Он открывает его нам в Своём Слове. «Ибо Господь ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Библия, книга пророка Амоса 3:7).

Если возникла необходимость принять решение и выбрать путь, прежде всего встаньте на колени и обратитесь к нашему Творцу со словами: «Господи, какое основание мне лучше всего заложить сегодня для моего хорошего будущего? Какое решение мне принять сегодня, чтобы завтра я не оказался в числе проигравших?»

Статья составлена по материалам видео «Принимай решения, думая о будущем»

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.