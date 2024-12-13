Роботы не бунтуют

Почему Бог сотворил людей с правом выбора?

Игра в солдатиков

Представьте, что вам снова пять лет и вы играете солдатиками, выстраивая их стройными рядами прямо на полу. Они терпеливо выслушивают ваши приказы и беспрекословно их выполняют.

Но ответь мне, малыш, что было бы, если бы вдруг эти солдатики ожили? Если бы они стали настоящими? Вижу, что при этой мысли у тебя загораются глаза! Как же, настоящие солдаты! И они беспрекословно будут выполнять всё, что ты им скажешь. Они будут такие же живые, как твоя собака и ты сам. Ты пройдёшь мимо, и они отдадут тебе честь. Никаких игрушек — всё по-настоящему!

А вдруг в один прекрасный день что-то пойдёт не так? Что, если один из них решит поднять мятеж и угрюмо откажется маршировать, когда ты прикажешь делать это? Как быть, если его лицо исказит отвратительная гримаса, и он назовёт тебя диктатором?

А вдруг эти ожившие солдаты начнут сражаться друг с другом, убивать друг друга, и схватка перерастёт в самую настоящую войну? Что делать в таком случае?

Даже когда вам было всего пять лет, вы всё равно были сильнее их. Вы могли «поколотить» солдатиков и приказать им построиться. Вся полнота власти была в ваших руках. Возникало ли у вас желание, чтобы солдатики ожили? Скорее всего, вы просто хотели иметь хорошие игрушки. Ведь даже ребёнок способен понять, что, если его игрушки оживут, он подвергнется большому риску!

Бунт на небе

Библия не описывает восстание на небе и зарождение греха во всех подробностях. Собирая упоминания о случившемся по пазлам, мы узнаём, что во Вселенной царили мир и гармония до тех пор, пока прекрасный херувим по имени Люцифер не восстал против Божьего правления. Он пожелал быть подобным Всевышнему и хитростью и ложью смог привлечь на свою сторону треть ангелов.

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Библия, книга Откровение 12:7–9).

Люцифер, став диаволом и сатаною (то есть противником), обольщал всю вселенную, но успеха достиг лишь на нашей молодой планете. Адам и Ева поверили голосу врага Божьего и усомнились в сказанном Богом.

Бог свободы

Теперь вы, наверное, понимаете, как нелегко было Богу. Он не хотел, чтобы у Него были такие игрушки, которые Он расставлял бы, как заблагорассудится, и над которыми имел бы полную власть. Он не хотел иметь роботов, не хотел, чтобы Его окружали заводные ангелы и люди на батарейках. Не хотел, чтобы Его огромное царство было наполнено электронными приборами, которые даже не осознают, что находятся под контролем. Он хотел, чтобы ангелы были по-настоящему живыми, чтобы Он мог любить их и чтобы они отвечали ему тем же.

Господь хотел, чтоб у людей была свобода выбора, чтобы они свободно решали, любить им Его или нет, пусть даже в этом крылась бы угроза бунта одного, а может быть, и всех людей. Если бы такое случилось, Он бы, конечно, мог выстроить их в одну шеренгу или просто бросить их, как сломанную игрушку, и этот поступок показал бы, что Он действительно могуществен. Но тут же стало бы ясно, или, по крайней мере, могло показаться, что на самом деле Ему не нужны те, кто может думать и выбирать. Просто Он хочет иметь смирных, бездумных роботов, неспособных бунтовать. И это было бы неверно.

Если бы Бог просто бросил Свой народ, то все свидетели решили бы, что у Него характер суровый и жестокий, и никто бы Его не понял. Он мог бы просто не замечать поднятого бунта, смотреть в другую сторону и делать вид, что ничего не произошло. Но в таком случае воцарился бы хаос, мятеж набрал бы силу, и Его царство разрушилось бы.

Господь мог бы попытаться объяснить всю несправедливость человеческого бунта, чтобы наблюдавшие поняли, почему Он решил оставить сотворённых Им людей. Однако объяснять опасность бунта тем, кто его никогда прежде не видел, — всё равно, что растолковывать тригонометрию оловянным солдатикам, выстроенным на полу. Что Ему оставалось делать? Вы понимаете, в какое затруднительное положение попал Бог?

Беда, в которую ввергнул Себя Бог

Эдна Винсент Миллей умерла в 1950 году. Она не верила в Бога. Её слова были резкими и порой безрассудными, но одно из её стихотворений, опубликованных после её смерти, показывает, что Миллей понимала эту проблему лучше многих. Вот это стихотворение, пересказанное в прозе:

«Я не очень поражена той работой, которую проделал Бог, творя этот мир. Конечно, когда я смотрю со стороны, меня всё изумляет. Но если бы у вас была такая же сила, как у Бога, сотворение стало бы простым и обычным делом. Нелегко, конечно, управлять материей, этим тяжёлым упрямым веществом, которое Он использовал. Однако если всё создал Бог, то Ему, наверное, было легко и весело придать ей любую форму: сюда бросить планету, туда — звезду, быстро создать для них какую-нибудь галактику и даже, сосредоточившись на нашем маленьком шаре, украсить его кору жизнью! Нет, если бы у меня были мудрость, мастерство и сила Всемогущего, я, конечно, создала бы такой же прекрасный и превосходный, такой же страшный и горестный мир, как наш.

Меня ужасает другая беда, в которую Бог Себя ввергнул. Он сотворил человеческое сердце, сделал его свободным, дал ему возможность жить самостоятельно, и теперь, глядя, как оно следует своей дорогой, уклоняясь во всевозможные несовершенства, непристойности и распутства, Он пытается вернуть нас к тому, для чего предназначил. Он читает наши теперешние сердца, видит напластования порока, слежавшиеся в наших душах подобно листьям, превратившимся в уголь, и затем пытается всё это распутать, не насилуя нас!

Он пытается всё понять, не испытывая к нам ненависти. Наказать наши грехи, не уничтожив нас! И, кроме того, неустанно пытается убедить нашу немощь в том, что ей надо выбрать Его благость.

Вот это настоящая беда, — завершает своё стихотворение Миллей. — Во-первых, я не могу понять, почему Он этим обеспокоен, а во-вторых, я и на миг не могу себе представить, что из этого может выйти что-то хорошее. Но как же я уважаю Его за Его отважную попытку!»

Мы поймём, что всё было не зря

Может ли верующий сказать лучше? Наверное, нет, если не добавить, что Бог преуспеет в Своём начинании и завоюет достаточно человеческих сердец, чтобы «беда», в которую Он попал, не стала необратимой!

Сейчас нам многое кажется тёмным и непонятным, но наступит день, когда мы всё поймём и скажем, что это было не зря! Однако даже сегодня нельзя утверждать, что тайна зла скрыта от нас за семью печатями. Зло — это не какая-то непостижимая загадка. Мы знаем, почему возник бунт против Бога и к чему он привёл. Пока мы не можем понять всё досконально, но нельзя сказать, что мы, как пробки в океане, носимся по воле волн, не имея парусов и не зная, куда нам плыть.

«Сокрытое [принадлежит] Господу, Богу нашему, — сказал Моисей, — а открытое — нам и сынам нашим до века» (Библия, книга Второзаконие 29:29). И нам откроется гораздо больше, чем мы можем себе представить!

Джордж Вандеман,

«Удивительные пророчества Библии»