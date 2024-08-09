Синдром отложенной жизни, или живи сегодня

Лучшее платье ждёт особого случая, любимый сервиз пылится в шкафу, а мы едим из старой посуды с отколовшимся краешком. Отпуск всё откладывается (всегда же есть что-то поважнее). А нам всё кажется, что вот-вот наступит день Х, когда мы, наконец, будем счастливы…

У одной женщины был ящик груш. На одном из плодов была замечена вмятинка, и грушу съели в первую очередь. В следующий раз, когда хозяйка заглянула в ящик, одна груша начала подавать признаки порчи. Поэтому женщина решила скорее съесть и её, пока та не сгнила. Каждый раз съедалась неидеальная груша. Так груши в ящике закончились, а женщина ни одной полноценной груши не съела.

Не напоминает ли эта иллюстрация нашу жизнь? Мы откладываем счастье (да и саму жизнь) на потом. Сначала нам кажется, что окончим школу (немного надо поднапрячься и потерпеть) и будем счастливыми. Но потом счастье снова откладывается: надо ведь окончить институт. Но и тут не до счастья: нужно выйти замуж (жениться), родить детей. Вот уж тогда мы точно будем счастливыми! А теперь надо детей растить — не до себя. Вот выйду на пенсию, там счастливая жизнь и начнётся. А потом всё для внуков… И тут вспоминается стихотворение Мальвины Матрасовой «Особый случай». В нём речь идёт о паре, которая лучшее берегла на особый случай. Заканчивается оно так:

Он пришёл, как всегда, внезапно.

Мыла окна и поскользнулась.

В тот же день он упал с инфарктом.

В этот дом они не вернулись.

Две хрустальные рюмки с водкой,

Сверху — хлеб, по квартире — ветер.

Полным ходом идёт уборка,

Убираются в доме дети.

На помойку уходят санки,

Сумка с лодкой, дырявый фетр.

Платьем, вывернув наизнанку,

Протирают за метром метр.

Подкроватные толщи пыли…

В куче с хламом — духи от Гуччи.

Вот для этого жили-были.

…Вот такой вот «особый случай».

Мудрейший человек, царь Соломон, который многое изведал и был сказочно богат, на закате жизни сказал: «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел

он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришёл, и ничего не возьмёт от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг: каким пришёл он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде» (Библия, книга Екклесиаста 5:12–16).

Почему люди едят впотьмах? Это экономия. Придёшь иногда в гости к кому-то из пенсионеров, а у них одна тусклая да унылая лампочка горит. Ну, откуда в такой тьме взяться хорошему настроению?! А потом (вот парадокс) старушка, экономившая на электричестве, отдаёт мошенникам 1,5 миллиона рублей. Деньги, значит, были. И немалые. Но она не могла себе позволить ими пользоваться. Перечитайте ещё раз слова Соломона, а теперь смотрите, какой вывод он делает: «Вот ещё, что я нашёл доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля» (Библия, книга Екклесиаста 5:17). Живите сейчас, живите сегодня, дорогие! Но живите, помня о том, что земная жизнь — это далеко не всё, что приготовил для нас Бог.

Недавно одна женщина потеряла мужа. Незадолго до его смерти пара осуществила давнюю мечту — съездила во Вьетнам. И вдова вспоминает, как родственники отговаривали их, приводя кучу вариантов, куда лучше потратить накопленные деньги. Но семья выбрала Вьетнам. Вскоре жизнь мужа оборвалась, но жена теперь с

теплотой вспоминает дни, проведённые вместе на отдыхе. А у вас есть, что вспомнить? Для этого не обязательно лететь куда-то далеко, но важно научиться радоваться каждому дню.

Понятие «сценарий отложенной жизни» введено доктором психологических наук В. П. Серкиным (1997 год). Исследуя особенности жителей северных регионов России, учёный сделал вывод: многие северяне не ощущают ценности настоящего, а постоянно ожидают более счастливого времени, которое наступит после переезда в благоприятные климатические условия.

Жизнь — это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы.

Основные симптомы синдрома отложенной жизни таковы:

неспособность наслаждаться сегодняшним днём,

ожидание кардинальных изменений (вот тогда и заживём),

приложение больших усилий ради достижения целей с ущербом для каждодневных потребностей.

Удивительно, но для лечения этого синдрома нужно донести до человека, что он смертен. Чтобы восстановить интерес к происходящему сейчас, необходимо осознать неизбежность смерти. Осознание скоротечности существования дарит возможность наслаждаться каждым днём.

И ещё важный момент. Его подметил М. А. Булгаков, написавший: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!» (слова Воланда из «Мастера и Маргариты»). Нужно уметь радоваться жизни, но при этом помнить, что она может оборваться в любой момент.

Есть величайший вопрос, который людям свойственно откладывать на потом, — это вопрос нашей вечной участи, это отношения с Богом, это спасение души. Многие рассуждают так: пока не до религии, вот на старости лет подумаю об этом. А человек внезапно смертен… Сатана рад поставить перед нами самые амбициозные и даже благородные цели, чтобы только отвлечь нас от главного дела. Не поддавайтесь на его уловки. После смерти ни отпевания, ни молебны, ни свечи ничего не изменят. Наша вечная участь решается при жизни. Стройте отношения с Богом сегодня, сейчас. Иисус сказал: «Верующий в меня, если и умрёт, оживёт» (Евангелие от Иоанна 11:25).

Узнавайте Бога сегодня, молитесь Ему сегодня, идите в церковь сегодня, сегодня читайте Библию, сегодня принимайте решение поставить Бога на первое место.

Нам кажется, завтра мы будем прилежней

И лучше, полезней, добрей.

Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,

Ведь завтра мы будем мудрей…

Мы завтра проведаем старого друга

И завтра напишем родным.

И завтра кому-то окажем услугу —

Не только своим, но чужим.

Мы завтра пожертвуем крупную сумму,

С деньгами опасно спешить!

Ведь деньги — не шутка, здесь надо подумать,

Нужда ж никуда не бежит.

Мы завтра друг друга простим без упрёков

И завтра друг друга поймём,

И завтра весь опыт духовных уроков

Применим и в жизнь проведём!

Мы завтра покаемся в жизни бесплодной

В последнем, предсмертном бреду.

Оденем раздетых, накормим голодных,

Разделим чужую нужду.

Мы завтра поймём, что такое спасенье,

И завтра пойдём за Христом.

И завтра преклоним пред Богом колени,

Не ныне. А завтра, потом…

Так в планах на завтра, что скрыто в тумане,

За годом уносится год…

А что, если завтра возьмёт и обманет?

Что, если совсем не придёт?

Этим стихотворением (в небольшом сокращении) Веры Кушнир мы и закончим.

Дорогие, живите сегодня, радуйтесь сегодня, молитесь сегодня, уже сегодня стройте отношении с Богом. Это важно. Очень важно. Завтра может и не наступить.

Подготовила Елизавета Черникова