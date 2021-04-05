Мечтал… Создал… Растил и ждал…
Подарки часто посылал,
Смешные просьбы исполнял,
От зла и смерти охранял.
Был рад услышать голос твой —
Сперва сквозь стоны, рёв и вой.
Так ждал бесед в тиши вдвоём,
Где были б только ты и Он!
Однако всё, что услыхал:
«Тирана хуже не видал!
Нам с Ним совсем не по пути»…
Как тяжело давать уйти!
Сквозь слёзы с болью наблюдал,
Как ты погибель выбирал.
Опять с надеждой Он стучал
И по-отцовски наставлял.
Ты ж знал про Жертву, Крест и Кровь,
Но оттолкнул Его любовь,
А выбрав временное ЗДЕСЬ,
Ты стал, как пылевая взвесь.
Угашен Дух, сыновства Свет…
Твой окончателен ответ.
И не заполнить пустоты
В груди Творца, где был бы ты…
Сценарий мог бы быть иным:
Взаимно каждый был любим,
Жил, развивался, создавал…
Но… выбор Он ТЕБЕ отдал!
Надежда Стуль, г. Москва
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.