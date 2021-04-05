Мечтал… Создал… Растил и ждал…

Подарки часто посылал,

Смешные просьбы исполнял,

От зла и смерти охранял.

Был рад услышать голос твой —

Сперва сквозь стоны, рёв и вой.

Так ждал бесед в тиши вдвоём,

Где были б только ты и Он!

Однако всё, что услыхал:

«Тирана хуже не видал!

Нам с Ним совсем не по пути»…

Как тяжело давать уйти!

Сквозь слёзы с болью наблюдал,

Как ты погибель выбирал.

Опять с надеждой Он стучал

И по-отцовски наставлял.

Ты ж знал про Жертву, Крест и Кровь,

Но оттолкнул Его любовь,

А выбрав временное ЗДЕСЬ,

Ты стал, как пылевая взвесь.

Угашен Дух, сыновства Свет…

Твой окончателен ответ.

И не заполнить пустоты

В груди Творца, где был бы ты…

Сценарий мог бы быть иным:

Взаимно каждый был любим,

Жил, развивался, создавал…

Но… выбор Он ТЕБЕ отдал!

Надежда Стуль, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.