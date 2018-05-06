Роль Самсона изменила взгляды актёра Тейлора Джеймса

Киностудия Pure Flix Entertainment выпустила библейский эпический фильм «Самсон». Ведущий актёр Тейлор Джеймс сказал, что, будучи вдохновлённым своей новой ролью, он больше начал думать о Боге.

Джеймс сказал, что никогда не ожидал, что сыграет библейского персонажа, но каким-то образом предчувствовал это и начал готовиться к роли Самсона за два года до того, как узнал об этом. «Несколько лет назад у меня было некое предчувствие, и я решил отращивать свои волосы в течение двух лет. Я просто не обрезал их. Также я решил интенсивно ходить в спортзал», — сказал Джеймс изданию The Christian Post.

Фильм «Самсон» основан на истории могущественного библейского чемпиона, избранного Богом для освобождения Израиля. Его сверхъестественная сила и импульсивные решения делают его сильным противником гнетущей филистимской империи. После того, как его предала одна прекрасная соблазнительница, Самсон был схвачен и ослеплён своими врагами. Самсон снова взывает к Богу и просит Его о сверхъестественной силе, что в результате превращает тюремное заключение и слепоту в окончательную победу.

На Джеймса безусловно повлияли съёмки в фильме «Самсон», и воспоминания о них останутся с ним на всю оставшуюся карьеру. Ранее он снимался в фильме «Лига справедливости» и других голливудских фильмах, но только на съемках фильма от кинокомпании Pure Flix каждый день начинался с молитвы.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.

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