Чистая вода и малые группы ведут к устойчивому росту церкви в Папуа — Новая Гвинея

Члены Церкви адвентистов седьмого дня, присутствовавшие на миссионерских встречах в деревне Аван в районе Маркхем, провинция Моробе, Папуа-Новая Гвинея, недавно за одну неделю построили систему общественного водоснабжения. Посетители для участия в программе приехали из Мараваки, расположенного на расстоянии несколько часов пути на юг.

Средства для этой инициативы в области водоснабжения были собраны посредством пожертвований и вкладов адвентистских церквей со всей провинции Моробе. Предполагалось, что проект будет стоить почти 100 000 PKK (30 000 долларов США), но был построен не более чем за половину этой стоимости.

«Этот проект, чтобы довести его до конца, потребовал бы месяцев работы компании, но нам потребовалась всего неделя. Слава Богу это за чудо, которое мы видели», — сказал президент миссии Моробе Блазиус Манагос.

Нынешние достижения в регионе связаны с инициативой, начатой в 2016 году, первой Программой Полного Вовлечения Членов церкви (TMI), состоявшейся в Саламауа в 2017 году. Цель программы — удовлетворить как физические, так и духовные потребности людей.

Крещение было также проведено в субботу на той неделе для 81 кандидата из Миссии Моробе. В тот же день участники стали свидетелями служения рукоположения. Трое служителей получили свои удостоверения пасторов церкви адвентистов седьмого дня.

Адриан Алес и сотрудники Adventist Record

По материалам logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2018 г.