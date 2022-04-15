Рождены, чтобы умереть? В чём смысл?

Похоже, из всего творения мы одни задаём себе вопрос о смысле жизни. Животные вот не переживают по этому поводу. Может, и нам не стоит?

Существует великое множество вариантов ответа на вопрос о смысле жизни — от классического «смысл жизни — в детях» и изысканного «увековечить своё имя в истории» до маргинального «нет в жизни смысла» и кажущегося умным «смысл жизни в том, чтобы понять смысл жизни» (то есть я рублю дерево, чтобы в процессе понять, зачем я это делаю; данная аналогия хорошо показывает, насколько глуп кажущийся умным ответ).

Если предположить, что истинный смысл жизни существует, то нужно найти верный источник информации по этому вопросу. Существуют две философии — два взгляда на жизнь. Первая (которая на самом деле вторая, поскольку появилась позже) — это материализм. Это мировоззрение хорошо знакомо старшему поколению, поскольку активно насаждалось в бывшем СССР.

Материя первична, и жизнь является одним из способов существования материи. Чарльз Дарвин. Эволюция. Нет Бога. Что-то взорвалось, миллионы лет, и вот мы здесь сидим и читаем статью. Данное мировоззрение помещает человека в мир животных. А значит и смысл жизни у него такой же, как и у животных, т. е. смысла нет (разве что размножение). Просто живёшь. Ну, можно ещё порадоваться тому, что ты вообще живёшь, потому что этого могло бы и не случиться. Ешь, пей, веселись, обогащайся, получай удовольствие, угнетай, порабощай, отбирай — делай, что хочешь: всё равно завтра умрёшь.

Человек сам себе хозяин, над ним нет никого. Он сам решает, что ему делать, а чего не делать. Весьма привлекательная идея на первый взгляд, но только на первый. Окунувшись в этот мир и пресытившись свободой, человек обнаруживает себя «у разбитого корыта». Он ощущает свою пустоту, никчёмность и бесполезность. Животные радости оказываются временными, и удовольствие от них быстро заканчивается и не приносит покоя душе.

Второе мировоззрение может называться по-разному, но суть его состоит в том, что материя не первична; первичен Высший разум, сотворивший и материю, и энергию, и, главное, жизнь. А раз сотворил, значит, предусмотрел для каждого существа своё место под солнцем, свою цель. Только при этом подходе появляется смысл жизни. Есть в человеке нечто, что томится, жаждет, ждёт, ищет и не успокаивается. Человек может его заливать, закалывать, «заигрывать», «зарабатывать», но пустота никуда не денется. И пока в этом особенном месте не появится Некто, будет жажда, будет поиск, будет депрессия, будут разочарование, неудовлетворённость.

Получается, что, если нет Творца, то человек — бессмысленная случайность в океане времени, а информацию о смысле жизни целесообразно искать только в письме (послании-инструкции) Бога к нам. Кто, кроме Творца, может знать, для чего создан человек и как ему следует жить, чтобы иметь полноту, мир, удовлетворение?!

Но тогда возникает резонный вопрос: где же послание, та самая инструкция Творца творению, и существует ли она? Христиане центром своей веры делают Библию, которую называют Словом Божьим, и это не просто слова. Этому есть очень серьёзные основания. Ни одна другая религиозная книга не имеет такой уникальной истории. Библия писалась множеством авторов, но сохранила внутреннее единство и поразительную точность переписывания. При этом события, упоминаемые в Библии, находят своё подтверждение в истории.

Помимо этого, она содержит в себе то, чего нет в других книгах, — пророчества. И большая часть этих пророчеств уже исполнилась, что говорит о сверхъестественном происхождении Библии. И, наконец, самое главное. Эта книга действует сегодня. Люди, которые начинают её читать и верить Богу, меняются. Люди, годами боровшиеся с зависимостью, освобождаются. Распутники и безнравственные становятся чистыми и обретают крепкие семьи. Бог даёт радость и мир душам, которые всю жизнь страдали от депрессии и бессмысленности. Люди обретают смысл жизни и радость.

А раз Библия — это действительно Слово Божье, то интересно узнать, что она говорит о смысле человеческой жизни. Какие цели Бог поставил для меня?

Изначальный Божий план при сотворении состоял в том, чтобы человек распространялся по земле, заботился обо всём мире и давал радость каждому сотворённому существу. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Библия, книга Бытие 1:28).

Человек должен был изучать книгу природы и открывать для себя мудрость Творца. Кроме этого, человек мог беспрепятственно общаться с Богом и ангелами, обретая полноту, мир и радость.

Когда люди отступили от Бога, то потеряли власть над землёй; теперь миром владеет сатана. Человечество же в большинстве своём поступает не по воле Божьей, а по воле диавола: разрушает природу, расточает богатства земли, нарушает экологический баланс и загрязняет мир.

Но это лишь полбеды: самое страшное происходит с человеческой душой. Человек разрушает себя вредными привычками, потворством аппетиту, нездоровым образом жизни, греховными пристрастиями, лукавством, клеветой, враждой, которые несут его душе и душам его ближних лишь разочарование и боль.

Чтобы восстановить в человеке образ Божий, пришёл на землю Иисус Христос, Который теперь, обращаясь к детям Земли, говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Евангелие от Матфея 11:28–30).

Вот она наша цель — прийти, прежде всего, к Христу, сложить свои заботы и печали перед Ним. Перестать нести бремя своих забот и проблем, которым нет числа: закончится одна, начнётся другая, и так, пока человек живёт. Бог говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас» (Библия, 1 послание Петра 5:7). Если мы хотим пойти к верной цели в жизни, нам следует сложить все заботы у ног Христа и позволить Ему позаботиться о них.

Иисус предлагает нам сделать кое-что ещё — взять на себя Его иго и бремя. «Своего мне было мало», — скажет кто-то. Но помните, что своё мы уже сложили. Своё непосильное мы сняли, чтобы взять лёгкое и благое бремя Христа, которое несёт Он Сам.

Что это за бремя? О чём заботится Христос? О чём Он переживает? Что Его тревожит? К чему Он стремится? О чём Он мечтает? Когда мы зададим эти вопросы Богу в молитве, каждый из нас получит свои конкретные ответы для повседневной жизни. Кому-то Он скажет: «Позвони родителям», кому-то: «Загляни к одинокой соседке», кому-то: «Возьми ребёнка из детдома», кому-то: «Накорми дворнягу», кому-то: «Прости долг»… Но мы можем ответить на эти вопросы общей фразой: Его бремя — это вечное счастье всего творения. Он живёт, трудится, заботится и страдает ради того, чтобы все люди, а также жители других миров, были счастливы вечно.

Дорогие друзья, давайте возьмём на себя иго Христово. Оставьте свои заботы, принесите их Христу, а сами возьмите Его иго. Мы нужны Ему, чтобы наполнить этот мир счастьем, любовью, бескорыстием, добротой, пониманием, красотой, нежностью, состраданием. Просите у Бога эти качества и проявляйте их в своей жизни по отношению к окружающим. Возможно, весь мир не изменится, но мир вокруг и внутри нас изменится радикально. И тогда подлинно «найдёте покой душам вашим».

Мы действительно будем понимать, что живём не просто так, что у нас есть цель, причём цель одна с нашим Небесным Отцом — нести благо, счастье и радость в этот мир и освобождать души, пленённые грехом.

Тарас Осин

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.