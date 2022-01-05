Рождественская раскраска

1

Наш юный друг, если ты уже знаешь цифры, то без труда сможешь раскрасить эту картинку. В кормушке для животных лежит малыш Иисус, рядом стоят Его заботливые родители — мама Мария и папа Иосиф. А над ними сияет особенная звезда — Вифлеемская. Она появилась на небе в тот день, когда родился Спаситель Иисус.

  1. оранжевый
  2. жёлтый
  3. светло-зелёный
  4. голубой
  5. синий
  6. фиолетовый
  7. коричневый
  8. розовый
  9. серый
  10. тёмно-зелёный

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Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.

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