Рождественская раскраска

Наш юный друг, если ты уже знаешь цифры, то без труда сможешь раскрасить эту картинку. В кормушке для животных лежит малыш Иисус, рядом стоят Его заботливые родители — мама Мария и папа Иосиф. А над ними сияет особенная звезда — Вифлеемская. Она появилась на небе в тот день, когда родился Спаситель Иисус.

оранжевый жёлтый светло-зелёный голубой синий фиолетовый коричневый розовый серый тёмно-зелёный

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Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.