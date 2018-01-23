Герои журнала «Чудесные странички» собрали 130 детей на рождественский спектакль-квест

Второй год, молодёжь трёх церквей г. Йошкар-Олы проводит Рождественские встречи для юных жителей города. В этом году Рождественские встречи прошли 14 января совместно с ребятами клуба «Следопыт» г. Казани. Юные таланты из Татарстана подготовили спектакль по произведению детского христианского писателя Макса Лукадо «Ты особенный». Истина о Боге и человеке, который нуждается в Нём, была представлена под неожиданным углом.

В городе деревянных человечков все готовились к празднику. Вот уже много лет достойные деревянные граждане занимались одним и тем же делом. В зависимости от симпатий и антипатий они раздавали друг другу ярлычки — звёзды за добрые дела и серые пятна за плохие. И те, и другие очень легко цеплялись на тело ближнему, но отмыться от них было практически невозможно. Облепленный пятнами, абсолютный неудачник Панчинелло, старается изо всех сил заслужить хоть одну звезду, сделав что-нибудь особенное. Отчаявшись и сознавая свою полную никчемность, он решается воспользоваться советом Люсии и посетить Мастера. Там, в гостях у Мастера, Панчинелло узнаёт сногсшибательную новость: он особенный, он драгоценен и уникален! Так считает Мастер, создавший его и это — единственное мнение, к которому имеет смысл прислушиваться.

Замечательные декорации, прекрасные костюмы, сшитые членами церкви, хорошо отрепетированные роли, трогательный диалог Панчинелло с Мастером, — всё это помогло донести истину до зрителей, среди которых было более 130 детей и примерно 100 родителей.

После спектакля детей встретили герои журнала: овечки Кудряшка и Завитушка, аист Гоша, кот-доктор Афанасий Петрович, ёжик Коля Самоделкин, пёс-художник Кузя, мастерица на фокусы и головоломки сова Софья Наумовна, весёлый выдумщик лисёнок Лёха, а также овечка Завитушка. Детей разделили на группы и каждая группа, вместе с групповодом посетила четыре площадки. На первой — «Красивые люди» — дети рассуждали о том, что каждый человек по-своему красив. Девочки и мальчики измерили свой рост, вес, размер обуви, цвет волос и глаз, записав все свои данные в индивидуальном паспорте «Ты особенный(ая)». На двух других площадках с детьми поговорили о Законах природы, продемонстрировав несколько интересных опытов, а также о Законе Божьем; а на последней площадке ребята посетили творческую мастерскую и украсили каждый для себя в подарок фоторамку.

В заключение каждая группа выходила на сцену, где детям подарили журнал «Чудесные странички». Ребята делились своими впечатлениями. Бесспорно, никто не остался равнодушным: одним больше понравился спектакль, другим — поделки и опыты.

«Это уже пятое массовое мероприятие, которое проводится в городе от имени журнала “Чудесные странички”. Благодаря постоянной работе жители города знают, что наш журнал несёт детям только добро, радость и полезную информацию», — говорит директор издательства «Сокрытое Сокровище» Наталья Воронина.

Спонсорами программы выступили редакция журнала «Чудесные странички», три церкви адвентистов седьмого дня г. Йошкар-Олы и Волго-Вятского объединение Церкви ХАСД.

В ближайших планах церквей проведение детской выставки «Здоровье» в мае и специальной программы к Дню знаний в Центральном парке города.

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2018 г.