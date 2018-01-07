Рождественское (пришёл Спаситель мира)

Рождество — пришёл Спаситель мира!
Он готов тебя, мой друг, простить!
Он сильнее всех твоих кумиров.
Его сердце может всех вместить.
Во Христе Сам Бог пришёл на землю.
В Рождество хор Ангелов поёт.
О Христе поёт, о друг мой, внемли,
Чтобы в сердце Он вошёл твоё.
Для чего родился нам Спаситель?
Кто Христос тебе, друг дорогой?
Может ты — сторонний просто зритель?
Дал ли Он твоей душе покой?
Разве можешь ты грехи исправить?
Без Христа мы все — в своих грехах.
Он пришёл от смерти нас избавить.
Без Христа мы просто пыль и прах.
Рождество — не просто шум веселья…
Размышляй о Боге, не спеши.
Рождество — Ему благодаренье,
Это тихий праздник для души.
Так открой же Библии страницы,
И Христос в Твой дом тогда войдёт,
В эту ночь тебе во сне приснится,
И твоя душа к Нему прильнёт.
Рождество — пришло в Христе спасенье!
О, мой друг, проникнись этим весь.
Рождество — начало воскресенья!
Рождество — Спасительная Весть!
Лидия Антонычева