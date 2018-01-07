Рождественское (пришёл Спаситель мира)

Рождество — пришёл Спаситель мира!

Он готов тебя, мой друг, простить!

Он сильнее всех твоих кумиров.

Его сердце может всех вместить.

Во Христе Сам Бог пришёл на землю.

В Рождество хор Ангелов поёт.

О Христе поёт, о друг мой, внемли,

Чтобы в сердце Он вошёл твоё.

Для чего родился нам Спаситель?

Кто Христос тебе, друг дорогой?

Может ты — сторонний просто зритель?

Дал ли Он твоей душе покой?

Разве можешь ты грехи исправить?

Без Христа мы все — в своих грехах.

Он пришёл от смерти нас избавить.

Без Христа мы просто пыль и прах.

Рождество — не просто шум веселья…

Размышляй о Боге, не спеши.

Рождество — Ему благодаренье,

Это тихий праздник для души.

Так открой же Библии страницы,

И Христос в Твой дом тогда войдёт,

В эту ночь тебе во сне приснится,

И твоя душа к Нему прильнёт.

Рождество — пришло в Христе спасенье!

О, мой друг, проникнись этим весь.

Рождество — начало воскресенья!

Рождество — Спасительная Весть!

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.