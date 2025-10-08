Бог любит до конца… От самого начала,
От зарождения неведомых частиц,
От крохи, что, явившись в мир, кричала.
Его любви нет меры и границ.
Бог любит до конца… Когда я спорю,
Когда в порыве чувств плотских кричу,
Когда иду недоброю тропою
И жалуюсь: «Мне жизнь не по плечу!»
Бог любит до конца… Душа, как камень,
Не слышит нежный зов Его: «Приди!
Ведь Я могу зажечь сердечный пламень.
Шепчи молитву у Моей груди.
Приди ко Мне, когда тебе так грустно
И душит сердце мрачная тоска,
Когда лукавый обольстит искусно,
Весь мир посмотрит чуждо, свысока.
Не рви листы стихов и старых писем
И не пытайся прошлое забыть,
Не будь от слов чужих зависим.
Приди ко Мне, чтобы в покое жить».
Бог любит до конца… Пока ты дышишь,
Не обрывай ту хрупкую, живую нить.
Остановись в пути, и ты увидишь,
Что только Он умеет так любить.
Елизавета Яковицкая,
г. Санкт-Петербург