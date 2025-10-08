Бог любит до конца… От самого начала,

От зарождения неведомых частиц,

От крохи, что, явившись в мир, кричала.

Его любви нет меры и границ.

Бог любит до конца… Когда я спорю,

Когда в порыве чувств плотских кричу,

Когда иду недоброю тропою

И жалуюсь: «Мне жизнь не по плечу!»

Бог любит до конца… Душа, как камень,

Не слышит нежный зов Его: «Приди!

Ведь Я могу зажечь сердечный пламень.

Шепчи молитву у Моей груди.

Приди ко Мне, когда тебе так грустно

И душит сердце мрачная тоска,

Когда лукавый обольстит искусно,

Весь мир посмотрит чуждо, свысока.

Не рви листы стихов и старых писем

И не пытайся прошлое забыть,

Не будь от слов чужих зависим.

Приди ко Мне, чтобы в покое жить».

Бог любит до конца… Пока ты дышишь,

Не обрывай ту хрупкую, живую нить.

Остановись в пути, и ты увидишь,

Что только Он умеет так любить.

Елизавета Яковицкая,

г. Санкт-Петербург