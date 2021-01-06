Рождённый, чтобы умереть

Рождество… В начале января это слово у всех на устах. Какое событие мы вспоминаем, и какое отношение рождение Иисуса имеет к нам, живущим сегодня?

Бог вошёл в мир младенцем

Христос родился не в царских палатах, а в овечьем хлеву на окраине Вифлеема. Жёсткий пол и разбросанная солома. Потолки, обвитые паутиной, и животные, от которых вряд ли исходил приятный аромат. Нельзя найти более низкого места для рождения. Загадочность события озадачивает. Ангелы поют симфонию испуганным пастухам. Молодая девушка Мария держит в руках младенца. Она не может отвести от Него глаз. Каким-то образом Мария знает, что держит на руках Бога. Вот Он. Он ничем не напоминает Царя. У Него синюшно-красное лицо. Его плач, хотя и громкий и здоровый, всё же — пронзительный плач беспомощного ребёнка. И Он во всём зависит от Марии. Величие среди всего земного. Святость среди соломы тёмного сарая. Божественность вошла в мир на полу хлева через лоно молодой девушки и в присутствии плотника. Мария дотрагивается до лица Младенца-Бога. Каким длинным будет Его путь!

Этот Младенец видел всю Вселенную. Оставив небеса, Он предпочёл им грязный пол овечьего загона. Все, пропустившие пришествие Его Величества той ночью, пропустили это из-за того, что не ждали Спасителя в свой дом. Мало что изменилось за две тысячи лет, не так ли? Сегодня в наших домах Рождество связано больше со светскими мотивами: застолье, встреча с родственниками, семейный досуг, а ведь главный смысл этого праздника — вспомнить о Спасителе, рождённом в этот мир. Впрочем, Иисус был настолько скромен, что не сообщил нам даты Своего рождения. Главное для Него — не дата, а сердце.

Бог решил явить Себя в человеческом теле

Как всё-таки важно видеть и осязать нашего Спасителя. «Бог явился во плоти» (Библия, 1 послание Тимофею 3:16), — сказано в послании Апостола Павла. Как же желали видеть это время все библейские пророки!

Как повезло тем людям, кто жил рядом с Иисусом и ходил вместе с Ним. Язык, который вызвал мёртвого из гробниц, был человеческим. Ноги, над которыми плакала женщина, были мозолистыми и пыльными. А Его слёзы были из такого же разбитого сердца, как когда-то было моё или ваше.

Люди приходили к Нему каждый день. Они старались дотронуться до Него, когда Он проходил по улице. Они следовали за Ним вокруг моря, они приглашали Его в свои дома и приводили детей к Его ногам. Почему? Потому что Он отказался быть иконой в храме или священником на возвышенной кафедре. Он предпочёл стать осязаемым, доступным, досягаемым Иисусом. Он чувствовал слабость калек. Он чувствовал страдания больных. Он чувствовал одиночество прокажённых. И для каждого Он находил слова утешения и мудрости.

Бог слышит вас

Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не утомите и не обремените Его этим. Тот, Который способен сосчитать каждый волос на вашей голове, не может быть безразличным к нуждам Своих детей. «Господь весьма милосерд и сострадателен» (Библия, Послание Иакова 5:11). Его любящее сердце трогают наши скорби. Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит вас. Никакая ноша не будет для Него слишком тяжёлой: ведь Он держит миры и управляет Вселенной. Никакое несчастье и никакая тревога, беспокоящая душу, а также любая радость и каждая искренняя молитва — ничто не ускользает от взора нашего Небесного Отца. «Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их» (Библия, книга Псалтирь 146:3).

Отношения между Богом и каждым человеком настолько определённы и полны, как будто этот человек является единственной душой на земле, о которой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал Своего возлюбленного Сына.

Бог пришёл в этот мир ради нас

Христос, когда Ему исполнилось 30 лет, оставил Свой родительский дом, который был Его убежищем. Здесь жизнь была мирной и такой безопасной. Здесь Он провёл Свои безмятежные дни. В плотницкой мастерской Своего земного отца Иосифа Его человеческие руки работали с деревом, которое создали Его Божественные руки. И именно здесь Его тело мужало, пока Его дух ждал нужного момента и нужного дня.

И вот этот день настал. Мне интересно, хотел ли Он остаться. Он мог бы прийти в другую эру, в другую семью… Он мог бы прийти в то время, когда крестная казнь не была такой популярной… Но Его сердце не позволило Ему. Может, и было какое-то колебание с Его человеческой стороны, но оно было побеждено состраданием Его Божественной стороны. Его Божественность слышала голоса. Она слышала безнадёжный плач бедного и горький упрёк оставленного. Его Божественная сторона видела лица. Некоторые в морщинах, а некоторые в слезах. Некоторые искренне ищущие Бога, некоторые бледные от тоски. Вы можете быть уверены в одном: среди этих голосов был и ваш голос. Ваши тихие молитвы в заплаканную подушку были услышаны до того, как были произнесены. На ваши самые глубокие вопросы о смерти и вечности были даны ответы ещё до того, как те были заданы. И ваша самая большая нужда, нужда в Спасителе, была удовлетворена ещё до того, как вы согрешили в первый раз.

Он взошёл на крест, чтобы умереть ради нас

Святость и справедливость Божьего Закона отменить ради грешника было нельзя. Но Бог взял нашу вину на Себя и осуждён вместо нас, чтобы мы выглядели в глазах неба святыми и оправданными. «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни… Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились» (Библия, книга пророка Исаии 53:4, 5).

Бог стал человеком, чтобы люди смогли стать детьми Божьими. И это было непросто. Но это была любовь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Через смерть и воскресение Христа прощаются людям их грехи, если они попросят Его об этом. Все войска, которые сражались, все царства, которые объединялись, все короли, которые правили, не произвели более сильного влияния на людей и нашу землю, нежели этот Человек. Он поделил человеческую эпоху надвое. Теперь даже летоисчисление мы называем Его именем — «до Рождества или после Рождества Христова».

Христос — мой спаситель

Теперь, когда во всём мире люди отмечают праздник Рождества, важно вспоминать о том, зачем Христос родился в этот мир. Христос может быть для некоторых людей просто мировым учителем или примером нравственности, основателем великой религии или мистической личностью. Он даже может быть для вас популярной темой искусства или культовым изваянием, а может и легендарной личностью в истории, но ваша жизнь никогда не обретёт смысла, а душа — спасения, если вы не сделаете Христа своим Господом и Спасителем.

Подготовил Сергей Рягузов

По произведениям Макса Лукадо и Эллен Уайт

«Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам! На плечи Его будет возложена власть, и Он будет назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Князь, дарующий мир» (Библия, книга пророка Исаии 9:6, Новый русский перевод).

В глубинах сердца твоего

Христос родится.

И вот тогда лишь Рождество

Вновь повторится.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.