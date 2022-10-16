Рулетики из баклажанов

Картошечка и баклажаны — сейчас самое время приготовить из них что-нибудь простое и вкусное. Ещё один рецепт читайте в статье «Сезонно, просто, здорово!»

Ингредиенты:

1 большой баклажан

250 г тофу (доступен в отделе сыров во многих сетевых магазинах)

50 г грецких орехов (или любых других)

1 ст. л. оливкового масла

орегано, базилик, чеснок сушёный, соль — по вкусу

зелень, зелёный лук, помидоры — по желанию

Приготовление:

Баклажан порезать вдоль на тонкие пластины. Противень (или пергамент) смазать оливковым маслом. Выложить баклажаны, тоже слегка смазать их маслом, посыпать любимыми приправами и отправить запекаться на 20 минут при 200°С.

Тем временем тофу взбить в блендере с небольшим количеством соли, орегано, базиликом, сушёным чесноком (выбирайте то, что вам по вкусу). Можно добавить 2 ст. л. сухих неактивных дрожжей, если они есть, и свежую зелень. Отдельно измельчить орехи (предварительно подсушенные) для обсыпки.

На готовый баклажан выкладываем получившуюся массу (сверху можно положить пёрышки лука, помидорные кольца), заворачиваем в рулет. Ложкой заполняем пустоты с краёв и обмакиваем верх и низ (те места, где виднеется начинка) в ореховую крошку. Можно украсить блюдо зеленью. Это красиво, сытно и полезно! Приятного аппетита!

Экспериментируйте с начинками: