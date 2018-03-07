Русская женщина – какая она?

В произведениях классиков нашли отражение образы их современниц, русских женщин прошлых веков. Давайте посмотрим, какими они были и так ли отличались от нас?
«Татьяна, милая Татьяна…»
Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
Образ Татьяны Лариной — один из самых ярких, необычных и, в то же время, реалистичных образов в русской литературе. Это романтичная девушка, которая любит читать, мечтать, любоваться природой. Но у неё чистая душа и сильный характер, она искренна и способна на сильные поступки. Да, переживая первую любовь, она, возможно, ведёт себя неосмотрительно и наивно. Но, выйдя замуж, она целиком посвящает себя мужу и детям и хранит верность, несмотря на искушения.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.
Так отвечает она своей первой любви, Евгению Онегину. Татьяне свойственна высокая нравственность, вера в Бога, смирение и отвращение ко лжи.
Рабыня и царица
Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878)
Некрасов воспел удивительное сочетание чувства собственного достоинства и смирения перед нелёгкой долей, которое увидел в русских крестьянках.
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
Но эта «спокойная важность», «царское достоинство» в них не от того, что они гордятся собственной красотой. Они её, пожалуй, даже не замечают. Просто кроме внешности у них есть и душевная красота.
Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идёт,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветёт
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
Они живут жизнью, полной тяжёлого труда и заботы о близких, и то, что они выполняют свой долг, наполняет их сердца тихой радостью и покоем. Некрасов писал и о простых крестьянках, и о женщинах высокого положения — жёнах декабристов, которые последовали в ссылку за своими мужьями. Поэта восхищала верность, чувство долга и сила характера русских женщин.
Самоотверженные Софьи
Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881)
Пожалуй, самый яркий положительный женский образ в творчестве Достоевского — Сонечка Мармеладова («Преступление и наказание»). За свою недолгую жизнь она уже испытала много трудностей и невзгод, но при этом сохранила чистоту души, веру в добро и Бога. Её внутренняя сила поражает Раскольникова и заставляет задуматься о содеянном преступлении. Соня самоотверженно борется за спасение его души.
Другой светлый женский образ — Софья Андреевна Долгорукая («Подросток»). Основное качество её характера — женственная кротость и потому «незащищённость» против требований, предъявляемых к ней. В семье она все силы свои отдаёт заботам о муже и о детях. Ей и в голову не приходит думать об их неблагодарности. Совершенное забвение себя свойственно ей. Твёрдая вера во всеобъемлющую любовь Божию и в Провидение, благодаря которому нет бессмысленных случайностей в жизни, — вот источник силы Софьи Андреевны.
Подготовила Анастасия Пачина