Русская женщина – какая она?

В произведениях классиков нашли отражение образы их современниц, русских женщин прошлых веков. Давайте посмотрим, какими они были и так ли отличались от нас?

«Татьяна, милая Татьяна…»

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)

Образ Татьяны Лариной — один из самых ярких, необычных и, в то же время, реалистичных образов в русской литературе. Это романтичная девушка, которая любит читать, мечтать, любоваться природой. Но у неё чистая душа и сильный характер, она искренна и способна на сильные поступки. Да, переживая первую любовь, она, возможно, ведёт себя неосмотрительно и наивно. Но, выйдя замуж, она целиком посвящает себя мужу и детям и хранит верность, несмотря на искушения.

Я вас люблю (к чему лукавить?),

Но я другому отдана,

Я буду век ему верна.

Так отвечает она своей первой любви, Евгению Онегину. Татьяне свойственна высокая нравственность, вера в Бога, смирение и отвращение ко лжи.

Рабыня и царица

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878)

Некрасов воспел удивительное сочетание чувства собственного достоинства и смирения перед нелёгкой долей, которое увидел в русских крестьянках.

Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц.

Но эта «спокойная важность», «царское достоинство» в них не от того, что они гордятся собственной красотой. Они её, пожалуй, даже не замечают. Просто кроме внешности у них есть и душевная красота.

Идут они той же дорогой,

Какой весь народ наш идёт,

Но грязь обстановки убогой

К ним словно не липнет. Цветёт

Красавица, миру на диво,

Румяна, стройна, высока,

Во всякой одежде красива,

Ко всякой работе ловка.

Они живут жизнью, полной тяжёлого труда и заботы о близких, и то, что они выполняют свой долг, наполняет их сердца тихой радостью и покоем. Некрасов писал и о простых крестьянках, и о женщинах высокого положения — жёнах декабристов, которые последовали в ссылку за своими мужьями. Поэта восхищала верность, чувство долга и сила характера русских женщин.

Самоотверженные Софьи

Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881)

Пожалуй, самый яркий положительный женский образ в творчестве Достоевского — Сонечка Мармеладова («Преступление и наказание»). За свою недолгую жизнь она уже испытала много трудностей и невзгод, но при этом сохранила чистоту души, веру в добро и Бога. Её внутренняя сила поражает Раскольникова и заставляет задуматься о содеянном преступлении. Соня самоотверженно борется за спасение его души.

Другой светлый женский образ — Софья Андреевна Долгорукая («Подросток»). Основное качество её характера — женственная кротость и потому «незащищённость» против требований, предъявляемых к ней. В семье она все силы свои отдаёт заботам о муже и о детях. Ей и в голову не приходит думать об их неблагодарности. Совершенное забвение себя свойственно ей. Твёрдая вера во всеобъемлющую любовь Божию и в Провидение, благодаря которому нет бессмысленных случайностей в жизни, — вот источник силы Софьи Андреевны.

Подготовила Анастасия Пачина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.