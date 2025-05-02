С любовью к отверженным

Иисус может остановиться и под твоей «смоковницей». Ты готов к встрече?

Иерихонский мытарь

Начальник мытарей (сборщиков налогов — прим. ред.) Закхей был иудеем, но соотечественники ненавидели его. Высокого положения и богатства он достиг, исполняя службу, к которой евреи питали отвращение и которая была синонимом нечистоплотности и вымогательства. Но этот богатый чиновник отнюдь не был таким закоренелым грешником, как это казалось. Внешняя приверженность мирским благам и гордыня скрывали сердце, восприимчивое к Божественному влиянию.

Закхей слышал об Иисусе. Весть о Человеке, Который был добр и обходителен с отверженными, распространилась далеко вокруг. В Закхее пробудилось стремление к лучшей жизни. Приблизительно в двух часах ходьбы от Иерихона у Иордана недавно проповедовал Иоанн Креститель, и Закхей слышал его призыв к покаянию. Казалось, что наставление, данное мытарям: «Ничего не требуйте более определённого вам» (Евангелие от Луки 3:13), — оставлено без внимания, но в действительности оно поразило его.

Закхей знал Писания и был убеждён, что поступает неправильно. Он чувствовал себя грешником перед Богом. Но то, что он слышал об Иисусе, пробудило в нём надежду. Покаяние, обновление жизни, оказывается, возможно даже для него! Разве не был один из самых близких учеников Иисуса мытарем? И, следуя побуждению, овладевшему им, Закхей сразу же начал действовать и возмещать убытки тем, кому причинил зло.

Иисус идёт!

Закхей уже начал исправлять свои ошибки, когда по Иерихону пронеслась весть: в город идёт Иисус. И Закхей решил увидеться с Ним. Он начинал понимать, насколько горьки плоды греха и как тяжело свернуть с порочного пути. Переносить непонимание, сталкиваться с подозрением и недоверием к стараниям исправиться оказалось трудно. Начальник мытарей жаждал взглянуть на Того, Чьи слова вселили в его сердце надежду.

Улицы были переполнены народом, а Закхей был мал ростом и не мог ничего разглядеть в толпе людей. Никто не хотел пропустить его, и тогда он забежал вперёд, к смоковнице, ветки которой свисали над улицей. И вот уже богатый сборщик податей забрался на смоковницу и оттуда разглядывал проходящих внизу. Толпа приближается. Люди шагают уже прямо под ним, и Закхей пытается распознать Того Единственного, Кого так жаждет увидеть.

Бог знает наши желания

Невысказанное желание начальника мытарей было услышано сердцем Иисуса. Оно звучало громче ропота священников и раввинов, громче приветственных криков толпы. Неожиданно прямо под смоковницей толпа замирает, люди, шедшие впереди и сзади, останавливаются, и Учитель пристально смотрит вверх, словно читая в душе начальника мытарей. Не веря своим ушам, человек на смоковнице слышит: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Евангелие от Луки 19:5).

Великий Гость

Толпа расступается, и Закхей как во сне ведёт великого Гостя к своему дому, а раввины хмуро смотрят им вслед. Вечно недовольные, они презрительно ворчат: «Он зашёл к грешному человеку».

Закхей был потрясён и удивлён. Он потерял дар речи от такой любви и внимания Христа, Который снизошёл к нему, недостойному человеку. Но вот любовь и чувство преданности новому Наставнику побуждают его разомкнуть уста. Он хочет перед всеми покаяться и исповедать грех.

Прилюдное обещание

В присутствии множества людей «Закхей… став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама» (Евангелие от Луки 19:8, 9).

Прежде чем Закхей увидел Христа, он уже начал делать то, что свидетельствовало о его подлинном покаянии. Прежде чем люди его осудили, он сам исповедал свой грех. Он повиновался влиянию Святого Духа и начал следовать словам, предназначенным как для древнего Израиля, так и для нас. В далёкой древности Господь сказал: «Если брат твой обеднеет и придёт в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою… серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для [получения] прибыли»; «Не обижайте один другого; бойся Бога твоего» (Библия, книга Левит 25:35, 37, 17). Самый первый отклик Закхея на любовь Христа проявился в сострадании к бедным и немощным.

Отвергая всякую нечестность

Мытари находились в сговоре, чтобы притеснять народ, и поддерживали друг друга в мошенничестве. Занимаясь вымогательством, они делали то, что стало почти общепринятым. Даже священники и раввины, презиравшие их, были виновны в обогащении нечестными путями под прикрытием священного призвания. Но как только Закхей поддался влиянию Святого Духа, он отверг всё, что было бесчестным.

Христиане, занимающиеся предпринимательством, должны вести себя в этом мире так, как вёл бы Себя на их месте наш Господь. Каждый поступок человека должен свидетельствовать: его учителем является Бог. «Святыня Господня» (Библия, книга Исход 39:30) — должно быть записано в журналах и бухгалтерских книгах, в актах, квитанциях и векселях. Те, кто называют себя последователями Христа, а сами поступают несправедливо, дают ложное свидетельство о Боге, святом, справедливом и милосердном.

Возмещение убытков

Каждый обращённый человек, подобно Закхею, засвидетельствует воцарение Христа в своём сердце тем, что оставит все недобрые дела, которые он совершал. Как и начальник мытарей, он докажет свою искренность, возместив убытки пострадавшим. Господь говорит: «[Если] этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого… ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему… он будет жив» (Библия, книга пророка Иезекииля 33:15, 16).

Если мы причинили кому-либо ущерб нечестной сделкой, если мы хитрили в торговле, если мы смошенничали, хотя формально и не нарушив закон, мы должны исповедать наш грех и возместить убыток, насколько это в наших силах. Будет правильно, если мы возместим не только то, что взяли, но также и ту прибыль, которую этот человек приобрёл бы с тех средств за то время, пока они были в нашем распоряжении.

Пришло спасение

Спаситель сказал Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему». Благословение получил не только Закхей, но и все его домашние. Христос пришёл к нему в дом, чтобы дать ему уроки истины и поведать его домочадцам о Царстве Небесном. Презираемая раввинами и мирянами, эта семья была изгнана из синагог. Но теперь ей оказали самую великую честь во всём Иерихоне: собраться вокруг Божественного Учителя и слушать слова жизни, обращённые к ним лично.

Спасение приходит к человеку именно тогда, когда Христа принимают как личного Спасителя. Закхей принял Иисуса не только как временного гостя в своём доме, но как Того, Кто будет жить в храме его сердца. Книжники и фарисеи обвиняли его в грехах. Они роптали по поводу того, что Христос пришёл к нему в дом. Но Господь признал в нём сына Авраама, потому что «верующие суть сыны Авраама» (Библия, Постание галатам 3:7).

По книге Эллен Уайт

«Желание веков»

Покаяние не является истинным, если оно не изменяет личность. Праведность Христа — это не покрывало, скрывающее неисповеданные и неизжитые грехи. Праведность Христа — это принцип жизни, который преображает человека и управляет его поведением. Святость — это полная преданность Богу, это полное подчинение сердца и жизни законам Неба.