С новым годом!

Подходит к концу ещё один год, год тревожный и неспокойный. Дорогие читатели, мы желаем вам мира! Прежде всего, мира в сердце. Без него и мира в других сферах не будет. Господь Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: “иду от вас и приду к вам”» (Евангелие от Иоанна 14:27, 28).

Да даст вам Господь мир, радость и утешение! И, конечно, веру, надежду и любовь! Не прикипайте к земному, ищите горнего, друзья! Ещё немного, очень немного, и Господь Иисус придёт к нам, чтобы положить конец злу и скорбям. Он не оставит нас сиротами, Он любит нас! Пусть в наступающем году ваша жизнь будет наполнена Богом и подлинным миром, который исходит только от Него!

С любовью, редакция

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.