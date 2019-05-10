В Мексике построят самую высокую статую Иисуса Христа

В 2019 году в Мексике начинается строительство самой высокой в мире статуи Иисуса Христа. Монумент Cristo de la Paz («Христос мира») почти вдвое превзойдёт по высоте нынешнего рекордсмена — статую Cristo de la Concordia в боливийском городе Кочабамба. Если высота последнего составляет чуть более 40 метров, то новая статуя, как планируется, достигнет 77 метров в высоту.

Проект был задуман автором с целью оставить мирное наследие для его родной страны. Статуя повторяет популярное в мире изображение, когда Христос предстаёт перед людьми с раскинутыми, как для объятия, руками.

По плану вокруг статуи будет разбита площадь, которая сможет вместить до 10 тысяч человек. Застройщики надеются превратить район, в котором расположится статуя, в процветающую точку для паломников и туристов.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.