Самое сильное землетрясение — впереди

Нашу планету лихорадит. Катаклизмы будут происходить всё чаще и с большей силой. Самые масштабные катастрофы ещё впереди.

В Евангелии есть такие слова: «Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Евангелие от Луки 21:26). «Хватит уже нагнетать», — скажет кто-то. Да я не ради нагнетания пишу, а чтобы люди очнулись и поняли, в какое время мы живём. Время выбора.

Недавно общалась с подругой из Турции. Она поведала, что после землетрясения некоторое время ложилась спать одетая, чтобы можно было выбежать на улицу, с бутылкой воды и документами под рукой. И тренировалась быстро заныривать под кровать (хоть какое-то убежище на случай обрушения). Женщина, о которой я говорю, живёт в местности, где землетрясения — не редкость. У людей там настоящая паника.

Другая моя знакомая ещё девочкой переехала в наш сейсмически спокойный район после разрушительного землетрясения на Сахалине. Её семья просто не смогла там оставаться после пережитого.

Библия говорит о состоянии нашей планеты накануне Второго пришествия Иисуса: «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие её тяготеет на ней; она упадёт, и уже не встанет» (Книга пророка Исаии 24:19, 20).

Н аблюдатели регистрируют всё большее число подземных толчков. Разрушительные землетрясения случаются всё чаще. Но самое мощное землетрясение — впереди. Оно будет ощущаться даже там, где сейчас землетрясений не бывает. Вот что сообщает о нём Библия: «Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало» (книга Откровение 16:17–20). Тряхнёт всю землю. Лично у меня мурашки по коже от этих слов. Разъярённое море волнуется. Вся земля вздымается и опускается, как волны морские. Её поверхность трескается. Горные цепи оседают, обитаемые острова исчезают. Разъярённые волны поглощают прибрежные города, ставшие рассадниками нечестия.

Но есть там же, в Откровении Иоанна, поразительное описание того, как люди во время этого землетрясения, вместо того чтобы выбежать на открытое место, бегут не от падающих на них камней, но к ним. Что происходит? Что же такое увидели люди, от чего предпочли скрыться не на пространном месте, но под падающими камнями?

Читаем: «Я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (книга Откровение 6:12–17).

«Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего?» (Библия, книга Псалтирь 75:8). «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий» (Библия, книга пророка Малахии 3:2).

Так устоит ли кто-то? Библия отвечает и на этот вопрос: «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня» (Библия, книга пророка Софонии 2:3). Мы читаем, что соблюдающие Закон Божий не просто обретут защиту во всеобщем хаосе, но будут с радостью встречать событие, от которого другие прячутся. «И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Библия, книга пророка Исаии 25:9). Голоса ожидающих своего Спасителя и Царя сливаются в звуках победоносной песни: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их» (Псалом 45:2–4). Это землетрясение разрушит тюремные стены, и многие, находящиеся в заточении за истину, выйдут на свободу.

Событие, сопровождаемое величайшим землетрясением всех времён, — это Второе пришествие Христа. Более 2000 лет назад Он уже приходил в наш мир, чтобы показать пример чистой жизни и умереть вместо меня и тебя. Иисус уже сделал всё для того, чтобы в так называемый последний день верующие в Него встретили Его с радостью. Иисус воскрес из мёртвых и обещал воскресить любящих Его в тот славный день, когда Он придёт во второй раз. Придёт уже не беспомощным младенцем, а как Царь царей. То самое землетрясение, которое с невиданной доселе силой поколеблет всю землю, раскроет могилы, и воскресшие дети Божьи в прекрасных здоровых телах встретят своего Господа. Сколько радости будет у них и у тех верующих, которые доживут до этого дня!

Землетрясение… Две группы людей. И такая разная реакция… Иисус и соблюдающие Его заповеди одержат победу. Если ты ещё не решил доверить свою жизнь Господу, пригласить Его в Своё сердце, почему бы не сделать это прямо сейчас, пока не поздно?

Помолись:

Господь Иисус, прости, что в жизненной гонке я не нахожу времени для того, чтобы поднять глаза к небу, чтобы задуматься о самом главном. Я не хочу жить и умереть без цели и смысла. Прошу Тебя, Боже, откройся мне. Я хочу узнать Тебя, полюбить Тебя. Прости мои грехи, Господи! (Можете своими словами сказать Господу о том, что вас беспокоит и тяготит). Покажи мне Твой путь, научи жить по Твоему Закону. Я хочу радостно встречать Тебя в тот день, когда Ты вернёшься за любящими Тебя. Исполни в моей жизни Свои планы обо мне, я хочу всецело довериться Твоему водительству.

Аминь.

Надежда Масленникова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.