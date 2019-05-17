Самоубийство длиною в жизнь

Я вспоминаю детство. Картошечку жарили тогда на сале. Шкварки складывали на блюдечко, и я с удовольствием съедала их.

Бабушка не могла нарадоваться. Котлетки готовили до более чем румяной корочки, а коричневой жидкостью, остававшейся на сковороде после котлет, поливали рис или вермишель. Пишу, а у самой слюнки текут. А пышные маргариновые батоны, которые за бесценок продавали в киоске рядом с нашим домом, когда началась перестройка! Мы с детворой покупали этот горячий хлеб, ломали грязными руками и с удовольствием уплетали. А первый сникерс, на который не хватило моих полугодовых детских накоплений (папа добавил)… Мы разрезали его на троих и смаковали, как будто участвовали в съёмке рекламы «Баунти». И разноцветные «морские камушки», которые были куда доступнее сникерсов, а потому покупались регулярно (в бумажных кулёчках на развес). И в мороженом недостатка не было. Как-то 11 штук за день употребила. Что за времена были…

«Какое невежество!» — думаю я сейчас, оглядываясь назад. Дикие были люди (мы в том числе), обманчивые времена… Но подождите. На дворе 2019 год. Я смотрю вокруг. Вот соседка гуляет с сыночком. Мальчонке года три. У его старшего братика (школьник уже) все зубы чёрные. Мать сетует: «Плохая наследственность». И вот младший её мирно играет на детской площадке, ничего не просит, у него всё хорошо. Вдруг мама подзывает его и выдаёт что-то сладкое, цветное и химическое. И так в несколько приёмов, пока пакетик не опустел. При этом женщина продолжает рассказывать мне про дурную зубную наследственность. Я начинаю понимать, что кто-то до сих пор живёт, как я в 90-е. Всё можно.

Дети из нашей многоэтажки отправляются тратить оставленные им карманные денежки. На что? На мягкое мороженое по 15 рублей и вермишель быстрого приготовления по 10 рублей (пользуется спросом прямо в сухом виде).

А вот выходит бабушка с зелёной тощенькой внучкой: «Ничего-то моя не ест. Приходится чипсы покупать. Суп тоже никакой не ест. Сегодня вот суп в пакетике купила, так хоть поклевала чуть-чуть». А у бабушки этой четверо внуков, и все питаются как-то так. И не думают… Тут мне на ум приходят слова из Библии: «Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:38, 39). Чего люди не делали перед потопом? Не думали. Чего не будут делать люди перед Вторым пришествием Христа? Не будут думать. Не будут осознанно пользоваться данной им свободой выбора.

Почему я пишу об этом в рубрике «Беседы о 10 Заповедях»? Потому что сегодня очередь шестой заповеди — «Не убивай». Чувствуете, к чему я вас подвожу? Мы часто занимаемся медленным самоубийством или убийством, даже не подозревая об этом. Я уже слышу, как кто-то говорит: «Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт». Или: «Все рано или поздно там будем, так хоть поживём красиво». Или: «Всё вредно. Даже жить вредно!» Если вы тоже сторонник теории «сейчас всё вредно», то позвольте кое-что рассказать.

Идея «всё вредно» сейчас упорно насаждается средствами массовой информации. Сначала вам показывают передачу о пользе орехов, а потом запускают какое-нибудь шоу или программу о вреде продуктов. Только вы решили, что начнёте употреблять больше орехов, а вам уже показывают, сколько в них микотоксинов и прочей гадости. Только решите налегать на фрукты, а вам уже разъясняют, как они выращены и чем обработаны. Зато в новостях регулярно сообщают, что учёные находят всё новые и новые полезные свойства вина, шоколада… Так в нашем сознании закрепляется мысль — кругом обман, всё вредно, правды не найти, так что нет смысла пытаться что-то изменить. И мы живём дальше… Не думая.

Раньше на таких «шибко умных и разборчивых», как я теперь, я смотрела с некоторым недоверием. Но в жизни моей семьи произошли серьёзные изменения, когда мы с мужем решили воочию посмотреть на здоровых людей, разобраться в принципах здорового образа жизни. Мы отправились на отдых в один из пансионатов, где занимаются лечением и профилактикой заболеваний путём изменения образа жизни.

Во-первых, мы провели 10 незабываемых дней в прекрасном месте среди прекрасных людей. Во-вторых, мы поправили здоровье. В-третьих, мы начали думать. Мы начали планировать меню, выбирать продукты. Мы купили участок земли и стали сами выращивать себе лучшую в мире еду, следуя совету Бога: «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, — вам [сие] будет в пищу» (Бытие 1:29).

Мы стали пить воду — больше воды, чем пили раньше. Чтобы вы не подумали, что я хвалюсь, скажу: нам ещё многое предстоит изменить. Например, вопрос адекватных физических нагрузок до сих пор не решён мною должным образом. Мы на пути. Мы верим, что наше тело — это жилище Духа Божьего. Мы верим словам Священного Писания: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Послание коринфянам 6:19, 20).

У нас есть выбор! Он во многом определяет качество нашей земной жизни и, осмелюсь сказать, нашу вечную участь. Вспомните об этом, когда в следующий раз пойдёте за покупками. Не губите ни себя, ни близких. Возможно, осталось мало идеального, но ЛУЧШЕЕ всегда можно найти, если подумать и захотеть. И… не бросайте свой дачный участок.

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.