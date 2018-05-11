Самые важные люди

«Берегись также, чтобы люди, заметив твоё непочтение к родителям, не стали сообща презирать тебя, и чтобы тебе не остаться вовсе без друзей, потому что, как только они заметят твою неблагодарность к родителям, никто не может быть уверен, что, сделав тебе доброе дело, получит благодарность». Так говорил древнегреческий философ Сократ. Но это не единственная и далеко не самая важная причина почитать родителей.

За что?

Порою наши родители сильно о нас переживают, боятся и из-за этого часто поучают и критикуют. А иногда мама и папа сильно загружены своими проблемами — работа, болезнь, вредные привычки — и не очень заботятся о своём чаде. Кто-то воспитывался у бабушки с дедушкой, иные выросли в детском доме.

Так или иначе, родители ранят своих детей. Недодают им внимания, времени, любви… У нас к ним разные претензии.

А в заповеди Божьей написано: «Почитай отца своего и мать свою, чтобы жил ты долго на земле, которую дарует тебе Господь, Бог твой» (Исход 20:12, современный перевод Института перевода Библии при Заокской духовной академии). Уважай людей, давших тебе жизнь. Не принижай. Люби их.

Когда ты начинаешь понимать

Когда сам становишься взрослым, то начинаешь понимать папу и маму. Тогда приходит чувство благодарности. Ведь ребёнок — это не кукла, которую берут в руки во время досуга и откладывают, когда устали. Много беспрерывных дней, ночей, лет требуется, чтобы выносить малыша, вынянчить его, вырастить человека. Родители вложили в каждого из нас в той или иной мере свою заботу, физические и душевные силы, жертвуя своим сном, откладывая хобби, затрачивая финансы и время.

Да, может быть, нам хотелось бы, чтобы они вкладывали в нас больше. И мы порою негодуем внутри себя на родителей. И от этого тяжело уважать и любить их.

Из рода в род

Когда подрастают наши собственные дети, мы понимаем, что быть родителем не так-то просто. Мы сами — несовершенные родители. То и дело мы повторяем ошибки наших воспитателей, просто потому, что это впитано как модель поведения. Раздражаемся. Слишком обеспокоены. Заняты. Слишком устали. Чем-то больны. Чем-то огорчены.

К сожалению, наш мир — не рай. Сначала ждёшь от мамы и папы совершенной любви, потом твои дети нуждаются в большем, чем ты можешь им дать. И так из поколения в поколение.

Обещанное наследство

Во всём мире существует дефицит хороших отношений. Родители «обязаны» оставить нам в наследство хотя бы пример любви к нам, друг к другу. Они должны были научить нас уважать себя, вселить в нас веру в доброе начало жизни, но не всегда они это делали, поэтому сосуд нашей жизни наполовину пуст.

И всё-таки есть Некто, желающий дать нам хорошее наследство. Бог что-то готов дать нам в случае, если мы перестанем осуждать своих родителей, простим их, поймём и будем благодарны за дар жизни. Не зря пятую заповедь исследователи Библии называют заповедью с обетованием: «…чтобы жил ты долго на земле, которую дарует тебе Господь, Бог твой».

Кто-то сказал, что вечная жизнь начинается прямо сейчас, в момент примирения с родителями, с Богом, когда камень обиды падает с души.

Не всё хорошо с нашими родителями, несовершенны мы сами. Но, может, не стоит сожалеть об этом? А что если подняться из состояния жертвы обстоятельств, пытаться снова и снова наполнять свою жизнь добрыми мыслями, словами, поступками, от которых на душе становится хорошо? Ведь есть Тот, Кто готов возместить все убытки, причинённые нашими воспитателями.

Тот, Кто всех нас любит

Иисус Христос на кресте заплатил за грехи каждого родителя. За все их ошибки, которых много. Бог любит наших мам и пап.

Господь Иисус на кресте простил и меня, и тебя. Он оплатил все наши долги, в том числе и немудрое отношение к собственным детям. Он любит и взрослых, и малышей.

Бог — Тот, Кто восстанавливает мир и возвращает радость людям.

От этого легко на сердце. Оно постепенно освобождается от тревог, страхов о будущем, сожалений о прошлом. Теперь можно идти дальше, открывая сердце новым способам окунуться в любовь, подарить её своим ближним, чтобы они знали, что мы их ценим и уважаем вопреки промахам и неудачам.

Да, вероятнее всего, что родители ещё не раз ошибутся и будут несправедливы к своим детям. Простим их, как учил Иисус, ибо они не ведают, что делают. Возможно, они просто не знают, не видели, как можно сделать по-другому. Помолимся за тех, кто дал нам жизнь. Папа и мама нуждаются в этом. Да восполнит Бог их нужды!

Давайте любить своих мам и пап, ведь они не меньше нас нуждаются в этом! Ведь это самые родные люди. Самые важные.

Наталия Кислова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.