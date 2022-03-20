Назван самый читаемый в 2021 году стих из Библии

Согласно данным YouVersion, ежедневных пользователей популярного приложения для чтения Библии за время пандемии стало на 24% больше.

В течение 2021 года люди по всему миру прочитали 55,8 млрд глав Библии и прослушали до 8,2 млрд аудио из приложения.

Самым популярным стихом в 2021 году стала цитата Евангелия от Матфея 6:33: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам». Именно этот текст пользователи чаще всего выделяли, добавляли в закладки и отправляли через разные мессенджеры.

Напомним, что Матфея 6:33 также был самым популярным стихом в приложении в 2019 году, а Исаия 41:10 был популярен в 2018 и 2020 годах: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей».

Источник: invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.