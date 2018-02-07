Самый распространённый библейский совет

Если вы страдаете от беспокойства, вам нужно знать, какой совет в Библии встречается чаще всего.

Многие люди, вероятно, считают, что самые распространенные фразы в Библии — «не делай, не должен» или «любите друг друга».

На самом деле совет, который наиболее часто повторяется в Ветхом и Новом Заветах звучит следующим образом: «Не бойся»!

Возможно, вы уже знакомы с несколькими текстами Писания, где встречается это увещевание. Например, когда ангел Гавриил явился Марии, объявив, что она будет Матерью нашего Спасителя Иисуса Христа: «И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Луки 1:30). Иосиф тоже услышал эти слова, узнав, что должен стать земным отцом Иисуса: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого» (Матфея 1:20).

Когда ангел обратился к Захарии во время его служения в храме, он «смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн» (Луки 1:12, 13).

Помимо этих рождественских повествований Слово Божье много раз призывает нас не бояться. Когда Иисус преобразился перед Своими учениками, случилось следующее: «Ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь» (Матфея 17: 6, 7).

Слова «не бойтесь» повторяются в Священном Писании 365 раз! Бог страстно желает, чтобы мы пребывали в Его мире. Однако многие наши ежедневные заботы, большие или маленькие, вращаются вокруг какого-то страха перед тем, что произойдёт. Тревога отбирает большую часть нашей энергии: «Будет ли с ним всё в порядке в этой поездке? Не попадёт ли она в автомобильную катастрофу? Смогу ли я когда-нибудь простить своего брата? Делаю ли я то, что хочет Бог от меня в этой ситуации? Какие будут результаты анализов? Станет ли его зависимость ещё хуже? Принимаю ли я правильное решение? Увижу ли я своих близких на небесах?» Бесконечные вопросы вихрем проносятся в нашей голове, и в ответ на каждый из них Бог предлагает обратиться к Нему в молитве и довериться Его заботе.

Нас вдохновляют слова: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откровение 2:10).

Слова Моисея побуждают нас довериться Богу, потому что Он не оставит нас, если мы поставим Его на первое место в жизни: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдёт с тобою, [и] не отступит от тебя, и не оставит тебя» (Второзаконие 31: 6).

Никакое земное разочарование не сможет нас погубить: «Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Псалом 26:1).

Господь обещает: «Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя» (Иеремии 1:8).

Иисус наставляет: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Матфея 10:28); «А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц» (Луки 12:7).

Когда ученики увидели Иисуса, идущего к ним по воде, «Он сказал им: это Я; не бойтесь» (Иоанна 6:20).

Господь призывает нас принять Его мир и всегда доверять Его любви и милосердию.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.