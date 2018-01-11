Санта-Клаус или Иисус Христос?

О ком чаще вспоминают в Рождественские праздники? О сказочном Санта-Клаусе, прообразом которого стал некий человек, прославившийся своей благотворительностью, или о настоящем «виновнике торжества» Иисусе Христе? Доминирование новогоднего персонажа Деда Мороза, который является альтернативой западному Санта-Клаусу на постсоветском пространстве с атеистическим прошлым, ещё как-то объяснимо. Но как объяснить, что на христианском Западе Рождество постепенно превратилось в культ Санта-Клауса?

Согласно русскому изданию Сhristian Today, западный Санта-Клаус вытеснил Иисуса Христа с экранов на Рождество. Найти фильм, раскрывающий истинное значение Рождества, не так уж и легко, так как романтика и Санта-Клаус заполонили большие экраны за последние десять лет, вытеснив собой Иисуса. Среди фильмов, вошедших в топ-10 лучших кассовых рождественских фильмов, нет ни одного об Иисусе Христе. Складывается впечатление, что многие из них получают выгоду, используя слово «Рождество», при этом игнорируя Иисуса.

Подобные факты имеют объективные причины, которые способствовали перемещению Иисуса на дальний план.

Санта-Клаус как бренд

Во-первых, самая банальная причина — это коммерция. Сегодня Санта-Клаус не только сказочный герой, но и своего рода бренд. Иллюстрации Санты наполнили собою рекламу; сувениры и открытки с его изображениями заполнили супермаркеты и новогодние ярмарки. Предложение на всё, что связано с Санта-Клаусом, в торговле западных стран встречает колоссальный спрос у населения. Некоторые компании в канун Рождественских праздников делают на этом более половины своей годовой прибыли.

Забытый именинник

Во-вторых, причина перемещения на второй план Иисуса Христа в Рождество — это нераскрытый и недооценённый Его образ. Для общества, и особенно для детей, образ Санты является более привлекательным и понятным. Санта — добрый старичок с белой бородой, он любит всех детей без исключения, но он и справедливый, поэтому подарки, которые он приносит, зависят от послушания детей родителям. К тому же, Санта имеет забавный внешний вид, а перемещается он на сказочных санях в упряжке с не менее удивительными оленями.

Ирония же в том, что Иисус по своему характеру и внутренней привлекательности превосходит любого человека и любой выдуманный людьми образ, даже такой как Санта-Клаус.

Превосходство Иисуса

Более любящей Личности, чем Иисус, мир не знал и не знает за всю историю. Его необъятная любовь названа Библией превосходящей человеческое разумение (Ефесянам 3:19). А как Иисус любил детей! Он просил, чтобы им не препятствовали пробираться к Нему через толпы народа, говоря: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие… И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Марка 10:14, 16). Вся жизнь Иисуса Христа была преисполнена реальных чудес, которые делали обездоленных людей по-настоящему счастливыми. Подвиг Христа на Голгофе, забота о друзьях и молитвы о врагах доказывают, что Он не равнодушен ни к кому и не оставляет нуждающихся в беде, даже если для этого Ему придётся умереть страшной смертью. Образ Христа — это ещё и образ победителя всей нечистой силы, которая противостоит Богу.

Более того, Иисус — это не выдуманный персонаж, а реальная историческая личность.

Отвергнутые подарки

Печально, что Иисус, Который предлагает свои наилучшие благословения нуждающемуся человечеству, постепенно отодвинут в тень культа несуществующего Санта-Клауса, а Его небесные дары померкли на фоне массы привлекательных игрушек. К сожалению, дух Рождества почти полностью приобрёл светские черты.

Вопреки тому, что в обществе Христос подменяется другим идеализированным персонажем в праздновании Его же Рождества, Священное Писание говорит об Иисусе: «…Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних…» (Филиппийцам 2:9, 10), «…ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12).

Дух настоящего Рождества

Рождество — это, в первую очередь, духовный праздник, который может поистине обогатить наши души. Это вспоминание прекрасной истории о рождении Младенца Иисуса, Который пришёл спасти людей. Не игнорируйте Иисуса в праздновании Его же Рождества. Верните Его в свои семьи. Вместе с приготовленными рождественскими и новогодними подарками вашим драгоценным детям или внукам вместо сказочных выдумок расскажите им историю из прекрасного мира Евангелия. Ведь вечно живой и любящий Иисус столь многое может сделать для их будущего!

Виктор Верещак, газета «Акцент»

(печатается в сокращении)

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.