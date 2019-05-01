Счастье молитвы

Молитва — сколько о ней сказано, сколько написано! Но вся теория тщетна до тех пор, пока благословения искренней молитвы не наполнят нашу жизнь.

Одному человеку, который много молился, приснилось однажды, что повторяет он молитву за молитвой, а молитвы эти — будто орехи. И вот человек наполняет этими орехами свой мешок. Когда орехи перестали помещаться в мешок, человек говорит Богу: «Видишь, сколько я молюсь?» А Бог предлагает: «Расколи орешек». Человек так и поступил. Орех оказался пустым. Потом расколол ещё один орех — та же история. Тогда Бог сказал: «Как орехи эти не имеют сердцевины, так и молитвы твои пусты». Молитва — это не просто проговаривание или повторение заученных слов.

Людьми написано множество прекрасных молитв. Но ни одна из них не заменит Богу тебя, твоих особенных чувств и переживаний. Молитва своими словами многим людям даётся с большим трудом. Возможно, причина в том, что они боятся сказать что-то не по правилам. Вспомним, однако, что Бог называет нас Своими детьми. Хотелось бы нам, чтобы наши дети общались с нами какими-то клише или выученными наизусть фразами, повторяя изо дня в день что-то однообразное? Мы ждём от детей искренности и непосредственности, правда? Мы хотим знать, как прошёл их день, кто их обидел, что их тревожит… А Бог ведь создал нас по Своему образу и подобию. Он Бог, желающий общения. Просто излей Богу своё сердце, как самому близкому другу.

Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что Он должен сделать, а чтобы Бог нам сказал, что мы должны сделать. Августин

Что нужно для молитвы

Вера. «…Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт» (Библия, Послание к евреям 11:6). Однако мы встречаем в Евангелии и такую молитву: «Помоги моему неверию» (Евангелие от Марка 9:24). Поэтому будем искренни с Богом даже в вопросе веры. Если вы чувствуете, что веры вам недостаёт, то просите, подобно ученикам Христа: «Умножь в нас веру» (Евангелие от Луки 17:5).

Уединение. Молиться можно везде и всегда. Особенно важна тайная молитва — особенное время, проводимое наедине с Богом, когда никто и ничто не отвлекает нас от общения с Царём Вселенной. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от Матфея 6:6).

Не только просьбы. «Дай, сделай, помоги, пошли, исцели» — как часто мы говорим это Богу? А кому ещё нам это сказать? Бог — самый верный Податель, Помощник, Исцелитель. Просите! Это не только не возбраняется, но и поощряется. Но не забывайте, что отношения строятся не из одних только просьб. Как вам понравится, если ваши дети или друзья будут подходить к вам, излагать свои просьбы и пожелания, а потом тут же убегать, оставляя вас заниматься их проблемами? Библия учит благодарить, прославлять, рассказывать о своих чувствах.

Готовность к переменам. Бог не всегда отвечает на молитвы так, как мы это себе представляем. Он точно знает, что лучше для нас. Наше дело — принять Его волю и поступать в соответствии с ней.

Искренность. Бог знает обо всём, что происходит с вами и внутри вас. Что сделано — сделано, что сказано — уже сказано. Расскажите Богу всё, как есть. Если вы гневаетесь, признайтесь в этом. Если влюблены — поделитесь с Ним. Если ненавидите — не скрывайте. Царь Давид, автор библейских Псалмов, говоря о беззаконниках, молился так: «Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне» (Псалом 138:22), но сразу добавляет: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Псалом 138: 23, 24). Открывайте свои чувства и желания перед Богом, просите Его изменить их, если они неугодны Ему.

…Но если славословить должно,

То слабым смертным невозможно

Тебя ничем иным почтить,

Как им к Тебе лишь возвышаться,

В безмерной разности теряться

И благодарны слёзы лить. Г. Державин, из оды «Бог»

Постоянство. Апостол Павел советует: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Послание к колоссянам 4:2). Молитву называют ещё дыханием жизни. А дышим мы день и ночь. Перед ответственными мероприятиями и при нагрузках наше дыхание учащается — чувствуете аналогию? Христос, живя на земле, находился в постоянной и теснейшей связи с Небесным Отцом. Однако Он ежедневно находил время (зачастую ночью), чтобы побыть с Богом наедине. Не стоит пренебрегать этими особенными минутами. Если у вас очень мало времени и очень много дел, значит молиться надо не меньше, а больше, чем обычно. Время, проведённое в молитве, обязательно окупится! Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Евангелие от Иоанна 15:5).

Сосредоточенность. Бывает (особенно если человек устал и молится не вслух), что мысли, цепляясь одна за другую, уводят молящегося далеко в мир фантазий и грёз. Некоторые даже засыпают во время таких молитв. Что делать? Если позволяет здоровье, то не молитесь в постели. Встаньте на колени. Молитесь вслух. Говорите с Богом не только поздно вечером, когда вы устали, но ищите лица Его и утром. Начните день с Богом!

И ещё… Плачьте на здоровье! Слёзы во время молитвы — это часто не слёзы грусти, а слёзы умиления и счастья. В Божьем присутствии тает лёд отчуждения, а на сердце становится легко-легко. Это естественная разрядка и выход эмоций (как для женщин, так и для мужчин). Чем больше мы плачем перед Богом, тем меньше наших слёз увидят люди. Не секрет, что у женщин бывают моменты, когда очень нужно поплакать, и некоторые неосознанно действуют по принципу: «Обидьте меня». Женщины становятся возбудимыми, нервными, несносными — так и напрашиваются на конфликт, чтобы потом поплакать. А есть ведь лекарство! Те самые «слёзы умиления»! После таких слёз не болит голова, после них легко, хорошо и спокойно. Причём, не только нам, но и окружающим.

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.