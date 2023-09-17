Сдоба яблочная

Ингредиенты:

1 стакан муки

½ ст. л. соли

1,3 стакана воды

25 г дрожжей

3 ст. л. растительного масла

1 стакан овсяных хлопьев

2 стакана измельчённого (протёртого через крупную тёрку) яблока

½ стакана изюма (промыть)

2 ст. л. измельчённых орехов

Приготовление

В тёплой воде развести дрожжи и затем добавить к сухим ингредиентам. Хорошо перемешать, выложить в смазанные формочки для кексов и дать подойти 30 минут в тёплом месте. Выпекать при температуре 180 °С в течение 20 минут.

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Съедающие не менее одного яблока в день имеют риск развития сахарного диабета 2 типа на 28% ниже, чем употребляющие яблоки реже.

Яблочный сок в сравнении с цельным яблоком содержит всего 10% от первоначального количества антиоксидантов.

По рецептам пансионата «Наш дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.