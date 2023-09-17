Сдоба яблочная

Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- ½ ст. л. соли
- 1,3 стакана воды
- 25 г дрожжей
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 2 стакана измельчённого (протёртого через крупную тёрку) яблока
- ½ стакана изюма (промыть)
- 2 ст. л. измельчённых орехов
Приготовление
В тёплой воде развести дрожжи и затем добавить к сухим ингредиентам. Хорошо перемешать, выложить в смазанные формочки для кексов и дать подойти 30 минут в тёплом месте. Выпекать при температуре 180 °С в течение 20 минут.
Это интересно
- Съедающие не менее одного яблока в день имеют риск развития сахарного диабета 2 типа на 28% ниже, чем употребляющие яблоки реже.
- Яблочный сок в сравнении с цельным яблоком содержит всего 10% от первоначального количества антиоксидантов.
По рецептам пансионата «Наш дом»
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.