Сдоба яблочная

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Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • ½ ст. л. соли
  • 1,3 стакана воды
  • 25 г дрожжей
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 2 стакана измельчённого (протёртого через крупную тёрку) яблока
  • ½ стакана изюма (промыть)
  • 2 ст. л. измельчённых орехов

Приготовление

В тёплой воде развести дрожжи и затем добавить к сухим ингредиентам. Хорошо перемешать, выложить в смазанные формочки для кексов и дать подойти 30 минут в тёплом месте. Выпекать при температуре 180 °С в течение 20 минут.

Это интересно

  • Съедающие не менее одного яблока в день имеют риск развития сахарного диабета 2 типа на 28% ниже, чем употребляющие яблоки реже.
  • Яблочный сок в сравнении с цельным яблоком содержит всего 10% от первоначального количества антиоксидантов.

По рецептам пансионата «Наш дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.

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