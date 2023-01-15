Майонез из кешью

Ингредиенты:
- 250 г сырого кешью
- 3 ч. л. сока лимона
- 50 мл соевого молока (можно заменить кипячёной водой)
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. нерафинированного подсолнечного масла
- 1 зубчик чеснока (по желанию)
Приготовление:
Кешью замочить на несколько часов или на ночь, промыть, измельчить в блендере на низкой скорости. Добавить лимонный сок и масло, продолжить взбивать. Добавить соль и чеснок. Постепенно вводить в массу соевое молоко (или воду), добиваясь однородной консистенции.
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.