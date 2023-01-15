Майонез из кешью

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Ингредиенты:

  • 250 г сырого кешью
  • 3 ч. л. сока лимона
  • 50 мл соевого молока (можно заменить кипячёной водой)
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. нерафинированного подсолнечного масла
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)

Приготовление:

Кешью замочить на несколько часов или на ночь, промыть, измельчить в блендере на низкой скорости. Добавить лимонный сок и масло, продолжить взбивать. Добавить соль и чеснок. Постепенно вводить в массу соевое молоко (или воду), добиваясь однородной консистенции.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.

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