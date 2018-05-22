До рождения первого ребенка будущие родители складывают собственные представления о том, какие изменения произойдут в их жизни с появлением малыша. Большинство из них лишены реализма и являются просто мифами. Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги К. Спруилл «Становление матери», в которой автор не только разоблачает эти мифы, но и делится секретами выживания для женщин, несущих тяжелое служение материнства.

Миф № 1. Мне нужен ребенок, чтобы любить его. Многие женщины скажут, что они хотят ребенка или что они любят детей и хотят создать семью. На самом же деле они имеют ввиду, что им нужен «безупречный ребенок» или что они сами нуждаются в любви.

Миф № 2. Течение родов и родовые муки можно предусмотреть и постараться облегчить. Каждая мать переносит родовые муки по-своему. Я лишилась всех иллюзий на этот счет, когда сама попала в родильный дом.

Миф № 3. Ребенок не повлияет на взаимоотношения супругов. Наша первая ночь дома с младенцем показала, что у нас уже никогда не будет столько времени друг для друга, как прежде.

Миф № 4. Ребенок не требует много физических сил. Никто не счел нужным предупредить меня о беспрерывной загруженности стиркой и уборкой, не говоря уже о тех усилиях, которые тратятся на коляски и прочие приспособления для передвижения всякий раз, когда ты выходишь из дому.

Миф № 5. Хорошая мать всегда любит своих детей. На самом деле матери испытывают множество противоречивых чувств, таких, как любовь и гнев или любовь и разочарование.

Миф № 6. Женщина может вернуться к работе спустя шесть или девять месяцев после родов. Ребенка оставляют с няней как раз в тот момент, когда он учится улыбаться, и мать плачет всю дорогу на работу. Вид другого ребенка, имя, произнесенное вслух, или взгляд на витрину с детскими вещами может повергнуть молодую мать в слезы.

Миф № 7. Мои дети будут непохожими на других детей, и они будут лучше их. Заблуждение! Безупречных матерей или безупречных детей просто не существует.

Когда вы освободитесь от всех этих мифов, вы будете готовы к реальностям материнства. Эти реальности можно выразить в разнообразных закономерностях, которые не должны ставить нас в тупик ни при каких обстоятельствах. Поделюсь несколькими законами, с которыми пришлось столкнуться мне:

Закон № 1. Чем позже вы укладываете ребенка в постель, тем раньше он просыпается. Нередко почему-то дети просыпаются пораньше как раз в те дни, когда мама с папой поздно легли и с утра страшно хотят спать.

Закон № 2. Младенец всегда требует внимания как раз в тот момент, когда мама собирается перекусить. Я старалась все спланировать заранее и покормить младенца до того, как мы садились за стол. Но против всяких законов природы ребенок начинал снова вопить как раз тогда, когда я подносила ложку ко рту.

Закон № 3. В отпуске хотя бы один ребенок обязательно заболеет. Дневник жизни нашей семьи во время отпуска выглядит как история болезни. В конце концов, я научилась планировать отпуска так, чтобы предотвратить у детей переутомление и обеспечить их полноценным питанием. Когда родители допускают небрежность, детям так легко заболеть.

Закон № 4. После того, как вы отмоете вашего ребенка, будьте готовы к тому, что все вокруг будет перепачкано. Позвольте детям поиграть в песочнице, и вам придется выметать песок на всем протяжении пути в ванную. У вас будет грязная ванная и грязные стены, пара грязных полотенец и грязная мочалка, страшный беспорядок в ванной, отпечатки пальцев на зеркале, грязь на флаконе с шампунем и в мыльнице. В конечном итоге вам потребуется еще полная смена одежды и обуви для каждого из детей и, возможно, также и для вас самой.

Закон № 5. Чем больше времени вы потратите на приготовление еды, тем менее охотно дети ее съедают. И почему они предпочитают макароны с сыром или бутерброды моим кулинарным шедеврам?

Закон № 6. Если маленькие дети затихли, значит, они либо подстригают друг другу волосы, либо рисуют на стенах. Моей дочке повезло: в детские годы старший братец подстриг ее только однажды, стены и мебель пострадали куда больше.

Закон № 7. Чем больше вы торопите ребенка, тем больше он медлит. Когда у вас есть всего пять минут, чтобы забежать в магазин, когда вы торопитесь на встречу с кем-либо, у вашего ребенка непременно заедает молния, развязываются шнурки, он хочет в туалет, или не желает заходить в транспорт.

Сочетание этих мифов и законов может создать ситуацию, на первый взгляд, совершенно невыносимую. Но я хочу убедить вас, что вы сможете пройти через это!

Ступень к выживанию № 1. Развивайте в себе чувство юмора. Конечно, довольно трудно увидеть что-то смешное в том, что вас мучает. В таком случае весьма помогает сравнить свои замечания с опытом других матерей, чтобы выяснить, что же является «нормальным». Вы должны понимать, что в критические моменты вы не должны требовать от себя большего, чем просто сохранения здравомыслия.

Ступень к выживанию № 2. Просите Божьей помощи. Я верю, что Бог по-настоящему заботится о матерях, которые в труде и заботах разрываются между материнскими мифами и законами. Вам следует стараться изучать Его Слово каждый день, и тогда Он будет приводить вам на ум библейские стихи в тот момент, когда вам особенно трудно. Даже пара стихов и быстрое «Мне нужна помощь!» могут успокоить натянутые нервы. Господь обещал: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы она и забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих» (Исайя 49:15,16). Бог «может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Ефесянам 3:20). Иногда Он посылает нам Свою любовь через соседку, мужа или письмо от подруги.

Ступень к выживанию № 3. Воспитывайте в себе отношение к неприятностям в соответствии со словами: «И это тоже пройдет».

Ищите пути и возможности, чтобы жало разочарований не причинило вам нежданной боли. Порой это означает приноравливаться к обстоятельствам, сглаживать углы и не смотреть на веши слишком серьезно. Порой это означает необходимость проанализировать ситуацию и узнать побольше об этом новом этапе жизни. И ничто так не украсит вас в такие ужасные моменты, как капелька юмора, упование на славу Божью и осознание того, что «и это тоже пройдет».

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» май 2005 г.