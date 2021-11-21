Шанежки от бабушки

Осенний день уже не кажется таким пасмурным и грустным, когда мы собираемся у бабушки поесть вкуснейших шанежек. А наша бабушка из тех, кто готовит не только вкусную, но и полезную пищу. Делимся рецептом. А если нет времени возиться с тестом, то приготовьте картошечку листиками — очень просто и аппетитно.
ШАНЬГИ УРАЛЬСКИЕ
Ингредиенты на 9 – 10 штук:
Тесто:
- 2 стакана муки,
- 0,5 стакана отрубей,
- 0,5 чайной ложки соли,
- 0,25 стакана растительного масла,
- 0,5 стакана тёплой воды.
Для начинки:
- картофельное пюре,
- лук «по соте»;
- вместо пюре можно взять варёную свёклу (потереть на крупной тёрке).
Приготовление:
Тесто замесить, оно должно быть не тугим. Дать постоять 20 – 30 минут. Затем сделать из него лепёшки диаметром 10 см, толщиной 3 мм. На лепёшки выложить начинку слоем 5 – 7 мм, оставляя по краям 1 см. Края лепёшки прищипнуть к начинке. Получится бортик волной. Лепёшки с начинкой выложить на смазанный противень. Начинку смазать соевой сметаной, можно сверху припудрить мукой. Выпекать в духовке при температуре 190 – 200°С 20 – 30 минут. Тесто должно подрумяниться. Приятного аппетита!
Наталья Третьякова
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.