Шанежки от бабушки

Осенний день уже не кажется таким пасмурным и грустным, когда мы собираемся у бабушки поесть вкуснейших шанежек. А наша бабушка из тех, кто готовит не только вкусную, но и полезную пищу. Делимся рецептом. А если нет времени возиться с тестом, то приготовьте картошечку листиками — очень просто и аппетитно.

ШАНЬГИ УРАЛЬСКИЕ

Ингредиенты на 9 – 10 штук:

Тесто:

2 стакана муки,

0,5 стакана отрубей,

0,5 чайной ложки соли,

0,25 стакана растительного масла,

0,5 стакана тёплой воды.

Для начинки:

картофельное пюре,

лук «по соте»;

вместо пюре можно взять варёную свёклу (потереть на крупной тёрке).

Приготовление:

Тесто замесить, оно должно быть не тугим. Дать постоять 20 – 30 минут. Затем сделать из него лепёшки диаметром 10 см, толщиной 3 мм. На лепёшки выложить начинку слоем 5 – 7 мм, оставляя по краям 1 см. Края лепёшки прищипнуть к начинке. Получится бортик волной. Лепёшки с начинкой выложить на смазанный противень. Начинку смазать соевой сметаной, можно сверху припудрить мукой. Выпекать в духовке при температуре 190 – 200°С 20 – 30 минут. Тесто должно подрумяниться. Приятного аппетита!

Наталья Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.