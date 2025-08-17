Монастырская каша с кабачком

Вкусная каша с «медленными» углеводами.

Знакомая всем манка богата «быстрыми» углеводами, которые приводят к резкому скачку сахара в крови. А вот клетчатки в манке мало. В пшеничной же крупе сохраняется отрубевой поверхностный слой, представляющий ценность.

Для этого рецепта подходит крупа полтавская крупного помола (1 и 2 сорта), потому что важно, чтобы частички пшеницы не были слишком мелкими. Каша должна получиться зернистой.

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной крупы (крупного помола)

1 молодой кабачок среднего размера

200 г белокочанной капусты

1 крупный или 2 средних помидора

1 средняя морковь

1 крупная луковица

30 мл растительного масла

соль — по вкусу

кипяток

Приготовление:

Очистить и вымыть морковь и лук. Морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать кубиками. Если кабачок с нежной шкуркой, то, не очищая, порезать его кубиками. Капусту нашинковать и порезать поперёк, чтобы получились небольшие кусочки. Вымытый помидор нарезать кубиком. Промыть пшеничную крупу. Разогреть сковороду с толстым дном, потушить лук и морковь до мягкости с добавлением масла, затем добавить кабачки, капусту и помидоры. Посолить, перемешать, потушить вместе минуты три. Затем добавить крупу, перемешать и залить кипятком так, чтобы уровень воды был на 2 пальца (около 3 см) выше продуктов. Сковороду накрыть крышкой и тушить кашу около 30 минут. Готовую кашу можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!

Подготовила Оксана Соловьёва