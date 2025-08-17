Монастырская каша с кабачком

Вкусная каша с «медленными» углеводами.
Знакомая всем манка богата «быстрыми» углеводами, которые приводят к резкому скачку сахара в крови. А вот клетчатки в манке мало. В пшеничной же крупе сохраняется отрубевой поверхностный слой, представляющий ценность.
Для этого рецепта подходит крупа полтавская крупного помола (1 и 2 сорта), потому что важно, чтобы частички пшеницы не были слишком мелкими. Каша должна получиться зернистой.
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеничной крупы (крупного помола)
- 1 молодой кабачок среднего размера
- 200 г белокочанной капусты
- 1 крупный или 2 средних помидора
- 1 средняя морковь
- 1 крупная луковица
- 30 мл растительного масла
- соль — по вкусу
- кипяток
Приготовление:
Очистить и вымыть морковь и лук. Морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать кубиками. Если кабачок с нежной шкуркой, то, не очищая, порезать его кубиками. Капусту нашинковать и порезать поперёк, чтобы получились небольшие кусочки. Вымытый помидор нарезать кубиком. Промыть пшеничную крупу. Разогреть сковороду с толстым дном, потушить лук и морковь до мягкости с добавлением масла, затем добавить кабачки, капусту и помидоры. Посолить, перемешать, потушить вместе минуты три. Затем добавить крупу, перемешать и залить кипятком так, чтобы уровень воды был на 2 пальца (около 3 см) выше продуктов. Сковороду накрыть крышкой и тушить кашу около 30 минут. Готовую кашу можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!
Подготовила Оксана Соловьёва