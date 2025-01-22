Шесть граней близости

Близость — это то, чего хочет каждая супружеская пара, но как достичь её?

Удивительно, но, вступая в брак, жених и невеста становятся на путь отчуждения, если только они не намерены делать ежедневный сознательный выбор активно любить друг друга.

Браки трещат по швам. Состояние отчуждённости является обычным явлением, что приводит к трагическим изменам и разводам. Другие терпят скучные отношения и относятся к ним как к неизбежности, а не как к союзу. Семейные обязательства, работа, общество, родители, друзья, церковь и всё остальное истощают пары. Прежде чем муж и жена осознают это, они становятся похожи на соседей по лестничной клетке, которые успевают только поздороваться и пожелать всего хорошего. Они могут заметить, что отдаляются друг от друга, но терпеть это из-за того, что слишком заняты, устали или слишком эгоистичны, чтобы приложить усилия и достичь истинной близости.

У близости есть несколько граней. Вот основные:

1. Эмоциональная близость наступит, если пара будет делиться своими личными чувствами и обращать внимание на эмоциональные взлёты и падения друг друга, что поможет каждому чувствовать поддержку и заботу. Помните: «И в горе, и в радости…»? Важно уметь понять любимого человека, разделить его эмоциональное состояние, поддержать.

2. Интеллектуальная близость: обмен идеями, мнениями и информацией без страха и смущения глубоко удовлетворяет и сближает. Обсудите произошедшее на работе, поделитесь открытиями и наблюдениями. Будьте в курсе того, что занимает мысли мужа/жены, над чем он/она работает.

Является ли муж/жена вашим лучшим другом? Это не праздный вопрос. О каком доверии и о каких крепких отношениях можно говорить, если вы не друзья? А основой дружбы чаще всего является именно интеллектуальная близость, когда можно обсудить с человеком всё на свете. На интеллектуальной близости строится уважение к личности.

3. Близость совместного отдыха и совместной деятельности. Иметь человека, с которым можно отдохнуть, стоит в самом верху списка того, чего мужчина хочет от женщины. Жёны тоже радуются, когда мужья готовы разделить с ними различную деятельность. Иногда можно вместе приготовить обед, выбраться за обновкой для жены, отвезти её за очередным плодовым деревом для сада.

Совместные занятия и увлечения очень сближают и дарят незабываемые эмоции. Крепкие отношения — это когда вам интересно друг с другом. Важность «впечатлений на двоих» сложно переоценить.

Совместная деятельность объединяет даже больше, чем совместный отдых. Ха-ха, вы пробовали вместе поклеить обои? Если ваш брак выдержал это испытание, то выдержит и другие.

Иногда сложно вытащить себя из дома, но ради близкого человека стоит пойти на жертву. Соглашаясь составить компанию мужу/жене там, где ему/ей интересно, вы укрепляете брак. Только не надо делать кислющее лицо. Попробуйте получить удовольствие от времяпровождения. Если с вами будет интересно, вас пригласят составить компанию и в другой раз. И не нужно будет беспокоиться о каких-то интересах на стороне. Чаще бывайте вместе. Санаторий, рыбалка, поход, детский концерт, музей, церковь, праздники — старайтесь не разделяться.

Речь не идёт о том, чтобы душить своим обществом. Если супруг(а) любит побыть в уединении, обязательно предоставляйте такую возможность.

4. Физическая близость — это не только про секс. Она — об объятиях, поцелуях, прикосновениях, о том, чтобы, проходя мимо, приобнять, подарить поцелуй, чтобы гулять, держась за руки. Мы нуждаемся в прикосновениях как подтверждении того, что мы есть друг у друга, что мы близко. Непременно должен быть взаимный неподдельный интерес в удовлетворении потребностей друг друга. Также важно открыто говорить о своих желаниях и сомнениях в отношении физической близости.

5. Социальная близость: вместе общаться и радоваться встречам с друзьями и родственниками, не замыкаться только на своей семье.

6. Духовная близость: способность разделять веру в Бога и честно обсуждать личные духовные откровения превращает чужих людей в родственные души. Если семья каждый день искренне молится вместе, то это даёт ни с чем не сравнимое чувство близости. Чем ближе мы к Богу, тем ближе и друг к другу.

Если вы никогда не молились вместе, возможно, будет сложно начинать, но, сделав совместную молитву доброй традицией, вы очень скоро оцените её преимущества. Только важно во время семейной молитвы не произносить заученные слова, а говорить с Богом начистоту — о том, что радует и что тревожит, о том, за что благодарны, и о том, что огорчает и чего не можете понять.

Эти шесть простых пунктов и есть ответ на вопрос «Как создать крепкие отношения?» Как бы вы оценили свой коэффициент семейной близости по десятибалльной шкале, где 0 — чужие люди, а 10 — невероятно близкие? Что можете сделать лично вы, чтобы этот коэффициент стал выше?

Кей Кузьма,

«Всегда в форме»